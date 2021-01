AirPods Pro 2 : une commercialisation estimée avant juillet 2021

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

Cela fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs nous parlent de la deuxième génération d'AirPods Pro. Selon un récent rapport de Digitimes, les nouveaux écouteurs haut de gamme d'Apple devraient être annoncés et lancés avant juillet 2021. Les fournisseurs ont déjà été sélectionnés pour l'approvisionnement des composants et les chaines d'assemblages attendent le feu vert du géant californien !

Publicité

Encore un peu de patience

Après l'incroyable succès des AirPods Pro de première génération, Apple s'est rapidement dit qu'il fallait une seconde génération de ses écouteurs avec réduction active du bruit. Si pour l'instant les informations officielles sont inexistantes, les rumeurs elles s'affolent depuis plusieurs mois, plusieurs sources ont indiqué que la firme de Cupertino devrait annoncer ses nouveaux écouteurs durant le premier semestre de l'année en cours.

Il y a quelques semaines, le site japonais Macotakara avait affirmé que la sortie pourrait se faire en avril aux côtés d'autres produits comme un iPhone SE 3.

Aujourd'hui, c'est Digitimes qui explique que plusieurs de ses sources ont obtenu l'information qu'Apple a déjà tout organisé avec ses partenaires et que le lancement devrait avoir lieu dans les prochains mois. À la fabrication on retrouvera l'entreprise Windbond qui a réservé une géante chaîne de fabrication pour les AirPods Pro 2. Le contrat avec Apple devrait aussi permettre le recrutement d'une masse de salariés pour s'occuper de l'assemblage.

Quelles nouveautés ?

Les nouveaux AirPods Pro ne devraient pas changer de tarifs, cependant ils auront quelques modifications. Les indiscrétions parlent d'un changement au niveau du boîtier de charge, il pourrait être plus petit !

Une autre rumeur a affirmé qu'Apple aurait l'ambition de faire disparaitre la petite tige qui sert à loger la batterie et diverses technologies indispensables au bon fonctionnement des écouteurs.

On retrouvera toujours le mode Transparent, la réduction active du bruit, les trois tailles d'embouts...