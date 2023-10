Les influenceurs reçoivent une collation et un AirPods Max avant le keynote Scary Fast

Dans quelques heures, Apple tiendra une nouvelle conférence, probablement le dernier keynote de l'année. Consacré à la puce M3, le keynote Scary Fast devrait tourner autour des Mac. Pour s'assurer un relai de qualité sur le terrain, Apple a fait envoyer aux influenceurs des boîtes-cadeaux. Si la nourriture est surprenante, le casque AirPods Max est probablement plus apprécié encore. À plus de 500 euros, c'est un beau cadeau.

Prêts pour le keynote !

Apple est monté d'un cran pour promouvoir l'événement "Scary Fast" de lundi soir (mardi à 1h du matin en France) qui sera diffusé uniquement en vidéo. En attendant de découvrir des mises à jour de l'iMac 24 pouces et du MacBook Pro dotés de puces Apple Silicon M3, certains influenceurs, tels que Lamarr Wilson sur TikTok, ont partagé ce qu'ils ont reçu : un casque AirPods Max ainsi que des snacks et des boissons "sucrés et effrayants" à consommer en regardant l'événement lundi soir.

L'événement à venir est le premier à se dérouler en soirée, à 17 heures, heure du Pacifique, le 30 octobre. Apple profite d'Halloween pour en faire un thème et jouer sur les mots. Elle a même inclus une petite note dans la boîte :

C'est bientôt Halloween et Apple vous réserve quelques surprises.



Le 30 octobre au soir, nous dévoilerons quelque chose de spécial et vous inviterons à participer à la soirée de visionnage en ligne.



Pour que votre expérience visuelle soit un peu plus "spatiale", nous espérons que vous profiterez d'une écoute immersive avec les AirPods Max, ainsi que de quelques collations sucrées et effrayantes.

Apple devrait annoncer la nouvelle génération de Mac Apple Silicon, équipés de puces M3. Un nouvel iMac de 24 pouces équipé de puces M3 est prévu, ainsi que des mises à jour des MacBook Pro de 14 et 16 pouces, plus haut de gamme, dotés de configurations M3 Pro et M3 Max. On espère voir de nouveaux iPad, comme l'iPad Air 6, l'iPad mini 7 et l'iPad 11, mais il semble que la firme de Cupertino a décidé de repousser leur sortie à début 2024.



En tout cas, le slogan de l'événement, "Scary Fast", ne fait aucun doute. Apple s'apprête à introduire une nouvelle génération de puce. Le passage de la M2 à la M3 devrait se traduire par une augmentation significative des performances et peut-être d'une hausse de l'efficacité énergétique, grâce au processus de gravure en 3 nm. Comme ce qu'on a découvert sur la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro / Max.



iPhoneSoft retransmettra le keynote en direct et publiera des articles pour entrer dans le détail des annonces.