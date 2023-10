Voici pourquoi le keynote "Scary Fast" est si tard

Dire que le prochain keynote d'Apple, "Scary Fast", sera diffusé tard est un euphémisme. En effet, il faudra plutôt dire "tôt" que "tard" étant donné que l'évènement est calé au mardi 31 octobre à 1 heure du matin, heure de Paris. Même pour les américains, l'horaire est tardif puisque le keynote est annoncé pour 17 heures (le 30 du coup). Habituellement, Apple démarre ses conférences à 10 heures, heure de Cupertino, soit 19 heure en France. Mais ce décalage a une raison bien précise.

Tout pour les gamers

Selon Joe Rossignol de MacRumors sur X (Twitter), une source explique que la raison pour laquelle "Scary Fast" est si tardif est qu'il peut être visionné durant les heures de bureau au Japon. S'il faudra être réveillé en début de nuit en France, au pays du soleil levant il sera déjà 8 heures du matin.



Mais pourquoi le Japon est-il privilégié ? Parce que la firme de Cupertino a prévu de mettre l'accent sur les jeux et un "lien majeur avec un développeur de jeux japonais".



Alors que CAPCOM et Hideo Kojima ont déjà annoncé leur intention de sortir certains jeux sur l'iPhone 15 Pro et Pro Max, il se pourrait que quelqu'un de nouveau entre dans la danse.

Avec Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake débarquant sur iPhone 15 Pro et Pro Max le même jour que l'événement, il est probable que la société de Tim Cook s'attarde sur ces exclusivités (mobiles) et qu'elle évoque d'autres sorties de jeux AAA comme Death Stranding actuellement en précommande. On aimerait un Gran Turismo, un Zelda, un Mario, un Sonic, bref d'autres grands jeux. Et comme la source parle d'un studio japonais, c'est possible. SEGA serait le plus probable, l'éditeur n'ayant plus de consoles et continuant de produire des jeux. Les licences à succès comme Sonic donc, mais aussi Yakuza, Shenmue, Persona ou encore Like a Dragon donnerait un bel avantage à Apple vis-à-vis de Google.



Lors de la présentation de l'iPhone 15 en septembre, Apple a vanté les mérites de la nouvelle puce A17 Pro, qui équipe les iPhone 15 Pro et Pro Max. L'une de ces nouveautés est l'accélération matérielle du ray tracing.



Pour ceux qui l'ignorent, cela permet d'obtenir des reflets et des ombres plus réalistes dans les jeux, de quoi donner vie à votre environnement au gré de la météo par exemple. Il pourrait également s'agir de l'une des principales caractéristiques de la puce M3 d'Apple. Sans oublier que macOS Sonoma a inauguré un "Game Mode".



On remarquera que le mois d'octobre 2023 fête les 35 ans de la Mega Drive (et les 25 ans de l'iMac). Un cadeau ne serait pas inapproprié... Rendez-vous mardi à 1 heure du matin sur la page keynote !