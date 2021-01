Facebook News est disponible au Royaume-Uni, bientôt en France ?

Visiblement c'est tendance de se lancer dans les actualités. Après Apple News, Google Actualités, c'est désormais Facebook qui propose sa catégorie pour la première fois en dehors des États-Unis. Le premier pays à en bénéficier est le Royaume-Uni, les utilisateurs peuvent dès maintenant voir les actualités des médias anglais dans un fil dédié.

Facebook News se déploie progressivement

Informer des millions de personnes est une énorme responsabilité, si Google et Apple le font depuis maintenant plusieurs années, Facebook est encore nouveau dans cette aventure. Disponible aux États-Unis depuis plus d'un an, le réseau social s'est donné pour mission de proposer un fil d'actualité avec des liens pertinents et qui attireront votre attention.

Avec Facebook News, plusieurs objectifs ont été fixés :

La disponibilité des dernières actualités le plus rapidement possible

Une prise de contrôle de l'expérience (la possibilité de cacher les actualités ou les éditeurs que vous n'appréciez pas)

La possibilité de partager et suivre les thématiques d'actualité qui vous intéressent

Un accès rapide depuis l'application Facebook

Voici comment Facebook décrit sa nouvelle catégorie "News" pour son premier lancement hors des États-Unis :

Avec Facebook News, les gens au Royaume-Uni verront les principaux titres et histoires de la journée à côté de nouvelles personnalisées en fonction de leurs intérêts. Au cours des grands cycles d'actualités, Facebook News fournit des condensés d'actualités en temps opportun, mettant en évidence les reportages originaux et faisant autorité sur les plus grands articles. Par exemple, nous mettons actuellement en évidence une collection d'histoires spécifiques à COVID-19, donnant aux gens accès à des nouvelles et à des informations opportunes et pertinentes sur la pandémie.

Avant son lancement, le réseau social avait déjà sélectionné les médias anglais pour apporter un flux d'informations fiables et sans fausses informations à ses utilisateurs. Dans cette liste, on retrouve :

The Economist

The Guardian

The Independent

STV

Iliffe

JPI Media

Midlands News Association et Reach

GQ

Cosmopolitan

Glamour

Vogue

Ainsi que d'autres ajouts de dernières minutes comme Channel 4 News, Daily Mail, DC Thomson, Financial Times, Sky News, Telegraph Media ainsi que plusieurs autres médias.

Avec cette nouvelle expérience, Facebook souhaite que votre principale source d'information devienne son onglet "News" que vous retrouverez tout en bas de son application. Le réseau social a aussi pensé à la diversité des actualités pour vous mettre en avant des nouvelles autour des people, des nouveautés cinémas, de la technologie...

Dans son communiqué, Facebook News affirme également s'intéresser à d'autres pays, ce qui est le cas de la France et de l'Allemagne, il est expliqué que des négociations avec plusieurs médias sont actuellement en cours.

