Twitter annonce l'acquisition du service de newsletter Revue

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Il semblerait que le célèbre réseau social Twitter multiplie les acquisitions ces derniers temps, tout en continuant de mettre ses oeufs dans plusieurs paniers. La cible la plus récente ? Le service de newsletter du nom de Revue et qui est très populaire aux États-Unis.



Une corde de plus à son arc pour la firme américaine qui étend toujours plus ses activités, et donc le rachat aura pour but de "contribuer à améliorer le réseau social des créateurs, éditeurs et journalistes".

Twitter rachète le spécialiste de la newsletter Revue

Twitter annonce donc aujourd'hui la l'acquisition de Revue, une startup qui propose un service de messagerie axé sur les newsletters. La firme a ainsi réagit pour expliquer ce rachat :

Revue accélérera notre travail pour aider les gens à rester informés de leurs intérêts tout en donnant à tous les types d'écrivains un moyen de monétiser leur audience.

Car oui, Twitter dispose selon lui d'une "solide communauté d'écrivains et de lecteurs" et veut "faciliter la connexion des créateurs de contenu avec leurs abonnés".

Nous imaginons de nombreuses façons de le mettre en place, de permettre aux gens de s'inscrire aux newsletters de leurs abonnements préférés sur Twitter, aux nouveaux paramètres permettant aux rédacteurs d'héberger des conversations avec leurs abonnés. Tout fonctionnera de manière transparente sur Twitter. Et pour ceux qui cherchent à générer des revenus, nous créons un modèle d'incitation durable via des newsletters payantes.