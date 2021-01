WhatsApp : Face ID bientôt obligatoire pour lier son compte à la version web

WhatsApp va bientôt ajouter une nouvelle option par défaut pour les utilisateurs iOS. Une fois cette option active, il faudra utiliser Face ID ou Touch ID pour lier votre compte à la version web. Explications.

WhatsApp s'apprête à dévoiler une nouvelle protection de compte

WhatsApp est en ce moment dans la tourmente mais il n'en reste pas moins utilisé fréquemment par plus de 2 milliards de personnes. C'est pourquoi le groupe Facebook continue d'améliorer son système de protection de compte (à default de protéger nos données) et devrait présenter sous peu une vérification supplémentaire pour connecter votre compter à la version dekstop/web.

À l'heure actuelle, il suffit de vous rendre sur votre iPhone, sur l'application WhatsApp et de trouver le QR Code correspondant pour que votre compte devienne actif sur votre PC/Mac. C'est là qu'intervient la nouveauté puisque d'après The Verge, pour accéder à ce QR Code, il faudra d'abord prouver que c'est vous à l'aide de Face ID ou de Touch ID.



Le seul but de cette opération étant de renforcer la difficulté pour un autre utilisateur de se servir de votre compte. Il est toujours bon d'entendre ce genre de nouvelles même si en ce moment, pas sûr que quelqu'un se réjouisse des nouveautés apportées à WhatsApp.

