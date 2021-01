Apple enregistre les meilleures ventes d'iPad depuis 2014

Comme vous le savez peut-être déjà, Apple a publié ce vendredi les résultats officiels pour le premier trimestre 2021, laissant entrevoir une belle forme. Suite à cela, et comme à leur habitude, la société d'analyse Canalys a partagé une étude autour de cette annonce.



Pour faire simple, il semblerait que la Pomme ait enregistré ses meilleures ventes d'iPad depuis le quatrième trimestre de 2014, signe du retour de l'engouement général autour des nouveaux modèles.

L'iPad redevient un produit fort et phare d'Apple

Le cabinet d'analyse Canalys vient de partager une nouvelle étude autour de l'annonce officielle des résultats d'Apple pour le premier trimestre 2021. Selon cette dernière, la Pomme aurait expédié 26,4 millions de Mac et iPad au cours du quatrième trimestre de 2020 et un total de 81,4 millions d'unités sur l'année.



Sur ces 26,4 millions d'unités, 19,2 millions étaient des iPad, ce qui laisse transparaitre une augmentation de 40% d'une année à l'autre. D'excellents chiffres qui suivent la tendance du marché global qui, selon Canalys, a considérablement augmenté en 2020, notamment grâce à la « nouvelle ère de plus grande flexibilité dans les modalités de travail », faisant référence aux personnes travaillant à domicile en raison de la pandémie.