Iris.Fall : un nouveau jeu de puzzle lumineux sur iOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Iris.Fall vient de débarquer sur App Store, quelques jours après sa sortie console. Il s'agit du dernier titre de NExT Studios qui propose son jeu d'aventure et de puzzle à tous les joueurs sur iPhone et iPad. Mais si vous avez un PC, vous connaissez peut-être déjà Iris.Fall qui a autant été récompensé pour ses graphismes fabuleux que son scénario incroyable.



Regardez la bande-annonce vidéo :

Iris.Fall : un chef d'oeuvre sur App Store

Iris.Fall ce n'est pas seulement une patte graphique et une histoire, c'est aussi un gameplay basé sur un concept de lumière et d'ombre très soigné où, pour la majorité des énigmes, vous devrez trouver un moyen de déplacer le personnage au bon moment. Outre les contrastes en clair-obscur, l'environnement interactif qui mêle 2D et 3D ajoute lui aussi une certaine profondeur aux mécaniques de jeu. Si nous avons déjà vu ce type de casse-têtes, en revanche l'atmosphère unique est à saluer, tout comme la prise en main impeccable.

Découvrez une histoire passionnante remplie de mystères et de merveilles.



Iris Fall fusionne un gameplay avec des jeux de lumières. Ce concept de jeu de lumière est omniprésent dans l'histoire, les visuels et les puzzles du jeu. Passez de l'ombre à la lumière, entre deux réalités, en faisant l'expérience d'un entrelacement unique de noir et blanc, et de 2D et 3D.

Bien qu'Iris Fall ait été acclamé par la critique depuis sa sortie en 2018, l'un des principaux points négatif a toujours été sa durée de vie comparé à son prix. Cependant, ces critiques sont balayées ici car au lieu de 20€, Iris Fall est à 5,49€ seulement sur nos mobiles. N'hésitez pas à partager votre avis si vous avez déjà testé le jeu de NExT Studios.

Télécharger Iris.Fall à 5,49 €