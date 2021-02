Flickr vous propose de belles photos sur l'accueil grâce aux widgets iOS 14

À la base, quand Apple a développé les widgets, les développeurs l'ont fait avec l'idée d'apporter des informations utiles, sans avoir besoin d'ouvrir l'application. Cependant, les widgets peuvent être utiles dans bien d'autres domaines, comme celle de la personnalisation de votre écran d'accueil. L'app Flickr a eu une bonne idée pour l'ensemble de ses utilisateurs qui ont téléchargé iOS 14.

Flickr propose enfin les widgets iOS 14

Flickr est une application qui existe depuis 2004 et qui rassemble une communauté de millions de photographes. Ce réseau social permet de partager vos plus belles photos dans tout type de thématiques, les animaux, les paysages, les moments importants de la vie... Basé sur un type de compte que vous pouvez suivre, Flickr se décrit surtout comme le Twitter spécialisé dans la photo.

À l'occasion de l'arrivée des widgets sur iOS 14, les développeurs de Flickr ont eu l'idée d'exploiter cette nouvelle fonctionnalité pour venir apporter une petite touche d'évasion sur l'écran d'accueil de votre iPhone.

Sur la même idée que le widget "Photos" de votre iPhone, Flickr va vous afficher de magnifiques clichés pris par des utilisateurs de la communauté. Ces photos au préalable sélectionnées par un algorithme se rafraichiront aléatoirement et de nouvelles arriveront régulièrement.

Les widgets sont proposés en taille petite, moyenne et grande, à vous de choisir la taille qui vous convient le plus suivant l'organisation de vos apps.



