GeForce Now : le cloud gaming Nvidia disponible sur Mac M1 et Google Chrome

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Nvidia continue dès ce début d'année 2021 à promouvoir et enrichir l'accessibilité et l'offre de son service cloud gaming GeForce Now. La toute dernière note de mise à jour indique que le service tourne nativement sur Mac M1 et s'enrichit d'un accès direct via le navigateur Google Chrome.

GeForce Now devient plus facilement accessible

Le service cloud gaming de Nvidia nommé GeForce Now est désormais compatible avec les Mac M1. Si jusqu'à maintenant l'application passait par Rosetta 2 pour se lancer correctement sur les nouveaux Mac, sa toute dernière version tourne enfin de manière native sur MacOS Big Sur.



La deuxième bonne nouvelle concerne l'accessibilité au service. Dorénavant, il sera possible de passer par la page play.geforcenow.com sur Google Chrome (Windows/Mac) pour accéder et jouer à vos jeux préférés.

Pour rappel, GeForce Now est un service de cloud gaming qui tout comme Stadia propose de jouer à des jeux en cloud via un système d'abonnement. L'avantage principal réside dans le fait que le jeu tourne sur un serveur extérieur lorsque vous jouez. Pas besoin donc d'avoir un PC/Mac aux caractéristiques exceptionnelles car ce n'est pas lui qui gère la puissance demandée par le jeu en question. Seul un abonnement et une connexion internet convenable (fibre optique recommandée) vous seront nécessaires.



N'oubliez pas également de regarder le catalogue proposé par le service avant de vous abonnez pour savoir s'il vous convient ou pas. Il est important de rappeler qu'il y a un an en arrière, Nvidia avait annoncé son service avec une multitude de jeux mais certains gros développeurs comme Warner ou Xbox Games Studio avaient tout de suite obligé Nvidia a retiré leurs jeux du service, faute d'accord entre les deux parties.



