iOS 14.5 bêta est disponible pour les développeurs (+ nouveautés)

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

2

Apple a lancé ce soir les premières versions bêta des nouvelles mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs, une semaine après la publication de la mise à jour iOS 14.4 finale avec des correctifs de bogues et des mises à jour de fonctionnalités. TvOS 14.5 est également disponible en bêta.

Publicité

Une première bêta pour iOS 14.5

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 peuvent être téléchargés via le Dev Center d’Apple ou par directement si le profil approprié a été installé sur un iPhone ou un iPad.

iOS 14.5 est la mise à jour avec laquelle Apple rendra obligatoire sa fonction de confidentialité App Tracking Transparency, qui impose aux développeurs d'applications de demander la permission d'un utilisateur d'accéder à son identifiant publicitaire aléatoire (connu sous le nom d'IDFA) pour suivre l'activité des utilisateurs sur les applications et les sites Web.



À l'avenir, lorsqu'une application souhaite accéder à l'IDFA, les utilisateurs verront une invite avec les options "Autoriser le suivi" ou "Demander à l'application de ne pas suivre". Ces fonctionnalités ont déjà été implémentées dans iOS 14 et sont disponibles pour les développeurs (notre app iSoft le propose depuis septembre 2020), mais avec iOS 14.5, elles seront obligatoires plutôt que volontaires.



L’article choix de "ne pas suivre" empêchera le développeur de l'application d'accéder à l'IDFA de l'utilisateur, et les développeurs devront également respecter les préférences de suivi de l'utilisateur et s'abstenir d'utiliser d'autres méthodes pour suivre les utilisateurs. Le non-respect de cette règle pourrait entraîner la suppression d'une application de l'App Store. Les préférences de suivi peuvent être gérées en accédant à Reglages > Confidentialité > Suivi.

Les nouveautés d’iOS 14.5

Le reste des nouveautés n’est pas encore connue mais nous mettrons a jour l’article.



Apple a annoncé qu'iOS 14.5 et iPadOS 14.5 seraient rendus publics au début du printemps.



Mise à jour :

Publicité