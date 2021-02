Lazy Chess : un jeu gratuit pour apprendre les meilleurs coups

Si vous êtes du genre à vouloir apprendre à jouer aux échecs mais vous n’avez pas le temps de vous y mettre sérieusement, Lazy Chess est fait pour vous. Comprendre les règles mais surtout les stratégies prend du temps, et ce n’est pas pour rien que les grands maîtres de cette discipline y jouent depuis tout petit plusieurs heures par jour.



Lazy Chess n’est pas une énième version classique mais une manière de vous montrer ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Et ce n’est pas rien quand on sait qu’il y a plus de variations et d'approches que vous ne pouvez l’imaginer. Nous l’avions déjà présenté jeudi mais il valait bien un article plus détaillé.

Lazy Chess : un professeur gratuit qui va vous faire adorer les échecs

La spécificité de Lazy Chess réside dans l'IA qui vous offre deux coups possibles à chaque fois que c'est votre tour de jouer. Il ne vous dit pas quel mouvement est le MEILLEUR dans le contexte, mais vous avez une chance sur deux de réussir.



Et c'est tout, c’est le jeu.



Oui mais, ce n’est pas n’importe quel jeu. Lazy Chess utilise le célèbre moteur Stockfish Chess pour déterminer les mouvements à vous montrer. Si vous choisissez le meilleur des deux mouvements, il vous le fera savoir, et si vous choisissez le pire des deux mouvements, il vous le fera également savoir. C’est comme avoir un joueur d’échecs expert assis derrière votre épaule pendant une partie, vous disant quoi faire, mais vous laissant aussi prendre vos propres décisions. Les erreurs permettant d’apprendre.



Le plus important, c'est qu'en observant simplement les deux mouvements proposés à chaque tour, puis en prenant note du moment où vous choisissez la meilleure ou la pire option, vous vous surprenez à apprendre lentement les échecs de manière plus profonde et à améliorer réellement votre niveau. Et, en toute logique, c'était aussi l'intention des développeurs.



Dommage par contre que l’ergonomie ne soit plus aussi simple avec par exemple un geste à la Tinder pour choisir l’une des deux options.

Lazy Chess est donc un complément qui pourrait se rapprocher d’un professeur avec un tas de choses à débloquer comme de nouveaux styles de plateau et de pièces, des niveaux de difficulté, et même la possibilité de jouer contre d'autres joueurs en ligne.



Lazy Chess est également totalement gratuit à télécharger et à jouer avec des publicités et un IAP unique pour débloquer une version sans publicité.



Lazy Chess est open-source et disponible sur GitHub. Il a été développé par Cinq-Mars Media, une association éducative à but non lucratif avec des projets et des jeux présentés à l'E3, à la PAX et dans les festivals du monde entier.

