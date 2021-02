Apple met à jour les règles de review pour la transparence du suivi des applications

Guillaume Gabriel

Avec ses nombreux changements à venir autour de la transparence du suivi des utilisateurs au sein des applications, Apple se doit de prévenir les développeurs, mais également de mettre à jour ses différentes règles, notamment sur l'App Store.



C'est pour cela que les mesures autour de la soumission ou de la mise à jour d'une app auprès des équipes en charge viennent de subir un petit lifting pour entrer dans le mouvement.

Les règles de soumission d'apps ont été mises à jour par Apple

Comme vous le savez certainement déjà, Apple va modifier la façon dont un utilisateur sera suivi lors de la navigation au sein des applications. Ainsi, une plus grande liberté nous sera offerte et il sera possible de donner notre accord, notamment au niveau des publicités.



Apple a publié aujourd'hui de nouvelles mises à jour des lignes directrices de l'App Store à destination des développeurs, modifiant de nombreuses lignes directrices existantes tout en ajoutant des nouvelles. Notamment la nouvelle règle 5.1.2, qui est relative à la transparence du suivi des applications et qui oblige les développeurs à demander une autorisation explicite avant de suivre l'activité des utilisateurs.

Vous devez recevoir l'autorisation explicite des utilisateurs via les API App Tracking Transparency pour suivre leur activité.