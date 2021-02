Bons plans iOS : Cultist Simulator, Super ToDos, Preston Sterling

Hier à 21:50

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Cultist Simulator, Super ToDos, Preston Sterling. L'occasion d'économiser 33€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PDF Max Pro (App, iPhone / iPad, v7.4.0, 61 Mo, iOS 11.0, Mobeera) passe de 5,49 € à gratuit. PDF Max 5 Pro est une appli vous permettant d'annoter des PDF, les remplir, ou encore de les synchroniser sur le cloud, tout cela au sein d'une très belle interface.



Les + : Un utilitaire très complet à ne pas rater ! Télécharger l'app gratuite PDF Max Pro





Super ToDos (App, iPhone / iPad, v5.1, 6 Mo, iOS 14.0, Howlin Interactive, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.

Super ToDo's est un moyen puissant et rapide d’organiser toutes les listes et tâches de votre vie.



Il offre une synchronisation avec iCloud afin que vos listes soient disponibles sur tous vos appareils: iPhone, iPad et même Apple Watch lors de l'utilisation de la connectivité cellulaire.



Il prend également en charge les fonctionnalités les plus modernes d'iOS, notamment le glisser-déposer, Siri, les extensions de partage Safari, le widget Aujourd'hui, les rappels basés sur la localisation et l'heure, les raccourcis Siri, etc.



Les + : Très complet Télécharger l'app gratuite Super ToDos





PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





Jeux gratuits iOS :

The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.2.0, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit. Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui.



Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation...



Les + : Le concept

Pour les petits et grands Télécharger le jeu gratuit The Busy Lumberjack





Buddy Vampire (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v4.1, 145 Mo, iOS 9.0, Drew Rogers) passe de 1,09 € à gratuit.

Vous aimez le monde des vampires ? Vous allez aimer le jeu Buddy Vampire : un vampire est seul et malade depuis trop longtemps, il a besoin d'un ami.



C'est à vous d'intervenir et de prendre soin de lui dans plusieurs mini-jeux !



Les + : Pour les plus jeunes d'entre nous

Plusieurs jeux en un Télécharger le jeu gratuit Buddy Vampire





Preston Sterling (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.35, 959 Mo, iOS 8.0, Animation Arts Creative Gmbh) passe de 1,09 € à gratuit. La dernière tâche de Preston Sterling testera ses limites. Il s'est mis à la recherche d'Excalibur, l'épée mythique du roi Arthur. Vous devrez parcourir les scènes à la recherche d'indices et utiliser les objets de votre inventaire pour résoudre des énigmes complexes.



Des conseils et astuces facultatifs peuvent vous aider à sortir des bourrages serrés au cas où vous seriez coincé. Le jeu prend en charge les langues anglaise, allemande et russe.



Les + : Malgré l'absence du français, le jeu est bon Télécharger le jeu gratuit Preston Sterling





Fluids & Sounds (Jeu, Simulation / Musique, iPhone / iPad, v2.2, 60 Mo, iOS 11.0, Marvin Krueger) passe de 1,09 € à gratuit. Fluids & Sounds vous aidera à calmer vos nerfs et à canaliser l'énergie négative à travers la création artistique. Placez simplement vos doigts sur l'écran et créez instantanément des formes et des formes vibrantes. Vous êtes en mesure d'ajuster chaque paramètre du fluide, de l'intensité et de la force de projection à la durabilité et à la dissipation.



Activez le gyroscope et forcez le toucher pour ajouter encore plus de couches d'interactivité, ou autorisez Fluids & Sounds à fonctionner sur le pilote automatique et profitez simplement du spectacle. Fluids & Sounds vous permet également de prendre des instantanés et d'enregistrer l'activité de l'écran.



Les + : Parfait pour décompresser Télécharger le jeu gratuit Fluids & Sounds





btw (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.1, 22 Mo, iOS 10.0, Alexandr Kozlov) passe de 1,09 € à gratuit.

btw vous demande de trouver le seul vrai chemin vers la sortie. Des cercles noirs et blancs sont stratégiquement placés parmi les champs carrés.



C'est à vous de changer la lumière et de guider la ligne à travers chaque cercle avant d'atteindre la sortie. Si vous vous reculez dans un coin, vous pouvez réinitialiser et réessayer.



Les + : 88 niveaux Télécharger le jeu gratuit btw





Promotions iOS :

FAR: Lone Sails (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.32, 566 Mo, iOS 13.0, Mixtvision Mediengesellschaft ...) passe de 5,49 € à 3,49 €. Traversez des fonds marins asséchés remplis de vestiges d'une civilisation disparue. Manoeuvrez votre embarcation en évitant les nombreux obstacles qui vous attendront dans des conditions météorologiques parfois difficiles.



- Maîtrisez votre embarcation : Réparez et améliorez votre véhicule afin de faire face à de nombreux obstacles et dangers climatiques.

- Découvrez un monde unique : explorez des fonds marins asséchés, sur les traces de votre peuple dont vous devrez découvrir les reliques et les vestiges, témoins de l'histoire d'une civilisation déchue.

- Profitez d'un voyage fascinant : à travers des cieux nuageux, laissez-vous porter par le vent vers l'horizon.

- Un jeu post-apocalyptique garanti sans zombies : ce sera votre machine et vous contre le grand vide.

Télécharger FAR: Lone Sails à 3,49 €





Hidden Through Time (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.17, 241 Mo, iOS 10.0, Rogueside NV) passe de 3,49 € à 1,09 €. Hidden Through Time est un adorable jeu dans lequel il faut chercher et trouver des objets dispersés au fil de l'histoire merveilleuse de notre monde. Utilise des indices énigmatiques pour découvrir tous les secrets, tandis que tu explores les niveaux colorés dessinés à la main.

Trouve assez d'objets pour avancer à travers les quatre grandes périodes de l'Histoire.



Tu en veux plus ou tu aimerais laisser libre cours à ta créativité? Notre éditeur est disponible pour tous, ce qui te permet de créer tes propres niveaux et de les partager sur notre cloud! Ici tu peux également découvrir des niveaux, y jouer et les évaluer. Télécharger Hidden Through Time à 1,09 €





Pocket Rogues: Ultimate (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.30, 233 Mo, iOS 10.0, Alexej Leonydov) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Dans Pocket Rogues, vous allez être confronté à des dizaines de donjons remplis de butin et de monstres uniques, de nombreuses classes de héros et de boss, qui vous propose un véritable test.



Le jeu reprend les éléments traditionnels du genre RPG, comme l'amélioration de personnage et l'exploration le monde !



Les + : À l'ancienne

Donjons sans fin Télécharger Pocket Rogues: Ultimate à 1,09 €