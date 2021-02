iOS 14.5 : comment connecter une manette de PS5 sur iPhone ou iPad ?

Depuis hier soir, les développeurs peuvent profiter de la première bêta d'iOS 14.5. Celle-ci apporte un grand lot de nouveautés, comme le support des manettes des consoles de dernière génération. Vous pourrez très bientôt connecter une DualSense ou une manette de Xbox Series X/Series S à votre iPhone pour jouer aux jeux disponibles sur l'App Store ou dans le service Apple Arcade.

Comment connecter une manette de PS5 ?

Call of Duty Mobile, PUBG, Asphalt 9, Real Racing 3... De nombreux jeux disponibles sur l'App Store vous proposent une autre expérience utilisateur que l'interaction par le tactile ! En effet, vous pouvez jouer à des jeux sur votre iPhone ou votre iPad directement depuis une manette dédiée ou une manette obtenue avec votre console de salon.

Apple propose cette nouveauté depuis plusieurs mois pour le plus grand plaisir des gamers, mais aussi dans le but de vous motiver à vous abonner au service Apple Arcade. L'entreprise fait tout pour que le divertissement se passe dans les meilleures conditions.



Jusqu'ici, seules les manettes des précédentes générations de PlayStation et Xbox étaient prises en charge. Rassurez-vous, avec l'arrivée prochaine d'iOS 14.5, Apple a pensé aux joueurs qui aiment profiter des dernières avancées technologiques dans leur salon.

La connexion en Bluetooth

Pour l'instant, ce tutoriel ne concerne que les développeurs qui ont téléchargé la première bêta d'iOS 14.5, mais il prendra toute sa valeur quand la version logicielle sera disponible au public.

Voici comment faire pour connecter une DualSense de PS5 avec votre iPhone ou votre iPad

Allez dans les réglages de votre appareil Appuyez sur Bluetooth Prenez votre manette DualSense en main Restez appuyé sur le bouton PS central puis en simultané sur le bouton de partage (qui figure en haut à gauche) Attendez quelques secondes que la manette clignote La manette apparait dans la liste des appareils détectés sur votre iPhone ou iPad Appuyez sur le nom de la manette pour lancer l'association Votre manette est connectée, vous pouvez lancer un jeu compatible

Profitez de la DualSense pour PS5 à 69,99€.



Précédemment, nous vous avons partagé un tutoriel pour paramétrer votre manette à partir d'un menu qui n'apparait que quand une manette est connectée en Bluetooth.

Une liste des jeux compatibles manettes sur iOS ?

Pour être franc avec vous, il est difficile de lister tous les jeux compatibles manette sur iPhone et iPad. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une tonne !

Environ 95% des jeux sur Apple Arcade sont compatibles manette, c'est devenu un standard pris en charge dès les premiers jours de développement des jeux.

Hors Apple Arcade, voici une liste des apps qui proposent la prise en charge de la manette :

À noter que si vous trouvez que les manettes de PS5 et de la Xbox Series X et S sont trop coûteuse, il existe une multitude de manettes MFI qui peuvent se connecter en Bluetooth à votre iPhone, iPad ou Apple TV.



