Tim Cook sera auditionné pendant 7 heures dans l'affaire Fortnite

Selon nos confrères de Gizmodo, Tim Cook va devoir assister à une audience préliminaire dans le cadre de la bataille entre Epic Game et Apple. Ainsi, pendant 7 heures, le PDG va devoir témoigner autour de l'App Store et de la concurrence ayant lieu au sein de ce dernier. De base, le juge magistrat américain Thomas S.Hixon aurait proposé huit heures pour cette entrevue, quand Apple aurait demandé à baisser ce délai à quatre heures. À coût d'arguments mettant en avant des doctrines, c'est finalement la durée de sept heures qui a été retenue. L'autre décision prise par le juge, ce sont les documents qu'Apple exigeait de Samsung dans cette affaire, demande qui n'est pas recevable. Car oui, la Pomme comptait sur le constructeur coréen pour pointer du doigt les règles similaires au sein du Galaxy Store pour faire face aux arguments d'Epic Games. Source

Doit-on encore mettre des mots sur les histoires tendues entre Epic Games, Apple et Samsung ? Allez, petit récapitulatif pour ceux du fond qui ne suivent pas : très récemment, le studio de jeux vidéo a voulu boycotter les 30% de taxes de la Pomme sur les achats intégrés au sein de la version iOS de Fortnite. Pour cela, ils ont réussi à inclure leur propre système de paiement, ce qui n'a pas plu à Cupertino, qui a alors supprimé le Battle Royale de l'App Store. S'en suit une bataille médiatique intense, qui va se finir devant plusieurs tribunaux du monde entier. Un juge présidant les audiences préparatoires a décidé que Tim Cook, le PDG de la Pomme, devra assister à une déposition de sept heures pour témoigner de la façon dont la société perçoit la concurrence sur l'App Store.

