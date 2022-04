Tim Cook sera le premier à s'exprimer lors du Global Privacy Summit 2022

⏰ Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Le sommet annuel sur la confidentialité a choisi Tim Cook pour le discours d'ouverture du 12 avril. Un évènement qui rassemble des personnes importantes du monde numérique et qui permet de faire un point global sur la sécurité et la confidentialité sur le web.

Global Privacy Summit : Tim Cook en tête d'affiche de l'édition 2022

L'Association internationale des professionnels de la confidentialité vient d'annoncer que le PDG d'Apple, Tim Cook, sera en charge du discours d'ouverture de la cérémonie 2022 du Global Privacy Summit, traduit en français par "le sommet mondial sur la confidentialité (IAPP)."

Comme son nom l'indique, ce rassemblement a pour objectif d'évoquer la confidentialité ainsi que l'économie numérique. Cook évoquera-t-il les récents problèmes rencontrés par Apple au sujet de l'App Store ? Ce n'est pas certains, néanmoins, ce sera l'occasion pour Apple de rappeler à quel point la protection de ses utilisateurs est un sujet qui lui tient à cœur. La mise en place d'App Tracking Trasnparency (anti-suivi publicitaire) sur iOS 14.5 en est le parfait exemple.



Déclaration de J. Trevor Hughes, président et chef de la direction de l'IAPP :

Tim Cook est une voix de premier plan et influente pour la communauté de la confidentialité, d'autant plus qu'Apple reste un acteur essentiel dans l'environnement plus large dans lequel évolue l'économie numérique.



Nous attendons avec impatience ses contributions au puissant dialogue de l'événement sur la confidentialité et la confiance dans l'économie numérique.

Le discours d'ouverture de Tim Cook se tiendra la semaine prochaine, le mardi 12 avril 2022 et sera disponible en direct live via YouTube. À noter que c'est également le retour du format physique après des années compliquées liées à la pandémie.



D'autres intervenants seront bien évidemment de la partie. On retrouvera Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission des États-Unis ou encore Didier Reynders, Commissaire européen à la Justice. Nous pouvons également citer Brad Smith, président et vice-président de Microsoft et Zahra Mosawi, ancienne commissaire de la Commission d'accès à l'information de l'Afghanistan.