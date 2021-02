La marque Apple Card approuvée au Canada, lancement imminent ?

Apple a reçu l'approbation des marques Apple Cash et Apple Card par le gouvernement du Canada, suggérant que ces services pourraient être lancés prochainement dans le pays.



Selon les notes de la base de données des marques de commerce découvertes par iPhoneInCanada, Apple a déposé une demande de marques en juillet 2019 et l'historique montre que les deux ont été approuvés le 25 janvier 2021.

Bientôt Apple Card hors des USA ?

Apple a lancé son «Apple Card» aux États-Unis en août 2019, mais il reste à ce jour le seul pays où le service est disponible. La carte de crédit est liée à Apple Pay et intégrée directement à l'application Wallet. Apple s'est associé à Goldman Sachs pour la carte, qui est optimisée pour Apple Pay mais fonctionne toujours comme une carte de crédit traditionnelle pour les transactions.



En 2017, Apple a activé les paiements via l'application Messages sur l'iPhone et l'Apple Watch. Grâce à Apple Cash - anciennement nommé Apple Pay Cash, les utilisateurs peuvent envoyer de l'argent à leurs amis ou à leur famille, mais encore une fois, uniquement aux États-Unis.

Outre le dépôt de marque, ces services doivent faire face à d'autres obstacles réglementaires financiers avant de voir le jour, des détails qui divergent d'un pays à l'autre. Mais cela montre en tout cas qu'Apple y travaille et que ce pourrait être un déclic pour le lancement d'une offre au Canada.



Une nouvelle qui arrive après avoir découvert le mode Family dans iOS 14.5 qui permettra bientôt de partager une Apple Card au sein d'un foyer.