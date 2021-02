Shazam : les widgets sont disponibles sur iOS 14

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

1

Shazam présente aujourd'hui ses tous nouveaux widgets pour iOS 14. Si vous aimez les widgets et que vous voulez avoir un aperçu rapide sur vos derniers morceaux trouvés, c'est la solution idéale.

Publicité

Shazam vous propose ses widgets

Depuis la sortie d'iOS 14, les widgets ont fait leur apparition sur iPhone, l'occasion pour bon nombre d'applications de proposer plusieurs petits raccourcis sympathiques et visuels aux utilisateurs. Cette fois-ci c'est au tour de l'application de "reconnaissance de musique" la plus connue au monde Shazam de s'y mettre.

Une fois la dernière MAJ de l'application (sortie aujourd'hui) effectuée, il ne reste plus qu'à faire la manipulation habituelle à savoir un appui long sur la page de votre souhait et trouver le widget Shazam. Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessus, les développeurs ont joués sur la sobriété, le widget se contente de lister vos dernier morceaux Shazamer. Bien évidemment plus vous prenez un widget "grand" plus le nombre de morceaux affichés augmente.



Profitons de ce moment pour rappeler que Shazam appartient à Apple et que depuis iOS 14, vous pouvez ajouter un bouton Shazam à votre centre de contrôle. Ce raccourci très pratique vous permettra de lancer une "reconnaissance de musique" en un seul clique. Une fois le morceau reconnu, une notification vous est envoyée, pratique.



Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique