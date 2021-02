Apple Plans : Look Around est disponible à Portland et San Diego

Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Si vous êtes utilisateur régulier d'Apple Plans, vous avez probablement pu apercevoir la fonctionnalité Look Around, il s'agit du concurrent de Google Street View. Depuis maintenant plusieurs années, Apple fait circuler ses véhicules pour capturer en 360° les rues de plusieurs villes dans le monde. Résultat, quand vous cherchez à savoir à quoi ressemble l'adresse où vous devez aller, vous avez juste à appuyer sur Look Around pour voir des images récentes.

Look Around est disponible dans deux nouvelles villes

C'est probablement l'une des fonctionnalités qui prend le plus de temps à se développer, mais Apple continue de remuer ciel et terre pour proposer Look Around à un maximum d'utilisateurs dans le monde.

Tout a commencé en 2015, Apple a commencé à faire circuler plusieurs véhicules équipés de douze caméras et capteurs LiDAR, leurs missions sont de collecter le maximum de données pour développer une fonctionnalité similaire à Street View.

En seulement 6 ans d'existence, Apple propose déjà une multitude de villes avec la fonction Look Around, on retrouve :

Les États-Unis : Boston, Chicago, Denver, Détroit, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Oahu, Philadelphie, Phoenix, San Francisco, Santa Cruz, Seattle et Washington DC.

Le Japon : Fukuoka, Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka, Takamatsu et Tokyo.

L'Irlande : Dublin.

Le Royaume-Uni : Londres et Édimbourg.

Le Canada : Alberta, Colombie-britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec et Saskatchewan.

Après plusieurs semaines à faire circuler ses véhicules, Apple a ajouté deux nouvelles villes pour les États-Unis, il s'agit de San Diego et Portland. Il est possible dès maintenant d'avoir une représentation en 360° de l'ensemble de la ville !

En ce qui concerne Look Around en France, plusieurs régions ont déjà été parcours par les voitures d'Apple, la firme de Cupertino a ouvertement dit avoir visité plusieurs villes de ces régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pour l'instant, la date de disponibilité de Look Around dans des villes françaises est encore confidentielle, mais cela ne devrait plus tarder.

Comment utiliser Look Around ?

Quand vous saisissez l'adresse d'une ville éligible avec Look Around, vous aurez une icône qui représente des jumelles. Vous avez juste à tapoter pour que le plan bascule en image 360°, pour vous déplacer, il suffit juste d'appuyer deux fois rapidement vers la direction où vous souhaitez aller.