Apple Car : la première voiture électrique sans volant ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

4

Quand Apple arrive sur un nouveau marché, la pomme adore faire les choses différemment des concurrents. C'est ce qui fait aussi le charme de l'entreprise, développer ses propres idées et innovations. Avec le projet de l'Apple Car, une nouveauté de choc pourrait arriver, un analyste affirme qu'Apple chercherait à proposer une voiture sans volant, ce qui définirait l'Apple Car comme une voiture 100% autonome !

Une voiture pas comme les autres ?

Aujourd'hui, nous sommes sûrs à 100% qu'Apple travaille sur un projet de voiture électrique. Avec toutes les rumeurs qui circulent et les récentes déclarations des partenaires qui s'expriment en incluant Apple comme un futur constructeur automobile, il ne fait aucun doute que le projet est bien réel.

La dernière indiscrétion autour de ce véhicule (qui s'annonce très haut de gamme), s'intéresse au... volant !

D'après une note aux investisseurs rédigée par Adam Jones (un analyste de Morgan Stanley Auto & Shared Mobility), l'Apple Car serait le premier véhicule démuni d'un volant. La firme de Cupertino souhaiterait proposer la première voiture électrique et connectée en 100% autonome !

Jones déclare :

Nous avons du mal à imaginer Apple entrer sur le marché automobile avec une conception de véhicule qui implique une intervention humaine dans le processus de conduite. Il s'agit de notre point de vue, mais une voiture Apple avec un volant est comme un iPhone avec des boutons physiques et un cordon en caoutchouc enroulé connecté à un mur. Si nous avons raison, cela pourrait vraiment turbocompresser l'appréciation des investisseurs sur le calendrier AV.

Pour apporter du poids et une crédibilité à sa déclaration, l'analyste explique que l'investissement déclaré par Apple veut tout dire... L'entreprise a déjà investi la somme de 3,6 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme pour la conception d'une voiture !

Dans sa note, l'analyste assure que le principal concurrent d'Apple dans ce projet, c'est Tesla. La firme de Cupertino n'a qu'un seul objectif, c'est de proposer un véhicule plus fiable, plus performant et plus intelligent que ce que propose en ce moment Tesla. Si la firme d'Elon Musk est pour l'instant en position de force sur le marché des voitures électriques et n'a aucun concurrent majeur qui fait mal à ses ventes, elle ne le sera pas indéfiniment. Pour plaisanter, Adam Jones dit que Tesla devra tôt ou tard "partager le bac à sable".



En ce qui concerne le succès d'une Apple Car, l'analyste est incapable de dire si oui ou non les résultats seront au rendez-vous, il déclare qu'Apple pourrait entrer timidement sur le marché avec une PDM de 2 à 5% ou se faire remarquer en cumulant rapidement les ventes et atteindre les 25 à 30% de PDM. Difficile à dire, puisque les consommateurs ont toujours vu Apple comme le roi du smartphone et de l'ordinateur, mais n'ont pas la vision d'Apple comme un constructeur automobile, l'entreprise pourrait ne pas être prise au sérieuse pour ses premières années sur le marché de l'automobile.



Source