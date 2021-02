Farhaven : un jeu d'aventure mignon basé sur ARKit

Bien que le jeu utilise la réalité augmentée, il n'y a pas besoin de se déplacer comme avec Pokemon Go. Farhaven a été conçu pour que vous puissiez y jouer dans un endroit fixe. Son histoire interactive connecte votre monde à Farhaven pour une expérience vraiment immersive, dixit le studio. Pour jouer à Farhaven, vous aurez besoin d'un appareil Apple compatible ARKit, ce qui signifie iOS 11 minimum ainsi qu'un iPhone 6 ​​/ 6 Plus, un iPad ou un iPad Mini 5e génération, un iPod Touch 7e génération ou au-delà. Bien sûr, cela fonctionnera également sur n'importe quel iPad Pro. Ils recommandent également d'avoir une bonne quantité d'éclairage artificiel ou naturel chaque fois que vous choisissez de jouer. Farhaven est maintenant disponible sur l'App Store à 8,99€, sans in-app supplémentaire. C'est certainement le point faible de ce jeu qui affiche un prix élevé sans réelle garantie. Vous êtes les premiers à découvrir ce nouveau jeu, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours.

Ruka, Diso, Oops et Muun ont besoin de votre intelligence, de vos muscles, de vos capacités et d'un peu de magie pour redonner au royaume son ancienne gloire. Cela prendra principalement la forme d'une série de puzzles simples, adaptés à toute la famille. Vous pouvez découvrir le gameplay de Farhaven dans la bande-annonce intégrée ci-dessous :

Farhaven est un nouveau jeu de réalité augmentée signé du développeur Patch & Path et qu'on vous fait découvrir en exclusivité. Uniquement disponible sur les appareils iOS compatible ARKit, il permet aux joueurs de s'échapper dans un autre monde tout en restant à la maison en ces temps incertains. Essentiellement, Farhaven vise à être une aventure classique en point & click vivant grâce à l'AR. L'histoire suit quatre amis originaires du pays titulaire de Farhaven et qui ont besoin de votre aide.

