Bons plans iOS : This War of Mine, hocus, pixelcam

Il y a 49 min

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment This War of Mine, hocus, pixelcam. L'occasion d'économiser 40,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.3, 67 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.

Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





StoryToys La Petite Sirène (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 133 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Nagez dans les profondeurs de l'océan avec la Petite Sirène. Aidez-la dans sa merveilleuse aventure avec ce conte de fées magique, adapté pour les jeunes lecteurs d'après le classique de Hans Christian Andersen. Pouvez-vous l'aider à sauver le prince ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles La Petite Sirène et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D La Petite Sirène.



Les + : Pour les plus jeunes, apprendre en s'amusant Télécharger l'app gratuite StoryToys La Petite Sirène





pixelcam (App, iPhone, v3.0, 3 Mo, iOS 11.0, Jybe Mobile) passe de 1,09 € à gratuit. pixelcam transforme votre appareil photo en un objectif de jeu vidéo rétro. Ajustez l'image en choisissant une forme de pixel (triangulaire, carrée ou hexagonale), en choisissant une taille de pixel, en choisissant parmi 3 combinaisons de couleurs différentes et en aplatissant le nombre de couleurs.



Vous pouvez également pincer pour modifier directement la taille des pixels ou appuyer deux fois pour passer d'un mode couleur à l'autre.



Les + : Pour un côté rétro et nostalgique Télécharger l'app gratuite pixelcam





Jeux gratuits iOS :

Chef Umami (Jeu, Cuisine et boissons, iPhone / iPad, v2.2.2, 495 Mo, iOS 8.0, Li Yang) passe de 3,49 € à gratuit.

Vous êtes le seul et unique chef Umami ! Créez la nourriture la plus délicieuse que le monde ait jamais goûtée… ou du moins essayez de le faire !



Préparez de délicieux repas pour vos clients affamés en utilisant des dizaines d'ingrédients et ustensiles de cuisine différents. Accomplissez leur commande ou donnez à votre repas votre propre créativité.



Les + : Avec la caméra AR activée, vous pouvez prendre des photos de votre plat dans la vraie vie et les partager avec vos amis! Télécharger le jeu gratuit Chef Umami





Adventure Beyond Time (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01.27, 80 Mo, iOS 6.0, Aircamp Games) passe de 2,29 € à gratuit. Vous aimez les défis ? Je parle des vrais défis, des beaux défis, ceux qui font bouillonner le cerveau, qui te font noter tous les petits détails. C'est le cas du jeu du jour, qui se nomme Adventure Beyond Time et n'est autre qu'un point-and-click très apprécié des amateurs du genre. Dans ce jeu d'aventure, les joueurs sont perdus sur les rives d'une île mystérieuse. Des indices et des objets attendent d'être découverts dans plus de 150 environnements atmosphériques, alors que vous devrez chercher à vous évader. Seulement, pendant vos recherches, vous croiserez la route du mystérieux Dr Teresa Von Awesome.



Les + : La difficulté

Le scénario Télécharger le jeu gratuit Adventure Beyond Time





hocus (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.0, 18 Mo, iOS 9.0, gamebra.in) passe de 1,09 € à gratuit.

Un jeu de logique minimaliste dans lequel vous devez faire arriver le cube rouge à destination. Mais attention, le petit plaisir d'Hocus c'est de vous induire en erreur via des illusions d'optiques bien pensées. Vous croyez avoir trouvé la solution ? Et non, votre cube vient de tomber :)



C'est plutôt joli mais sobre et facile à appréhender.



Les + : Un éditeur de niveaux

Les + : Un éditeur de niveaux

Mis en avant par Apple Télécharger le jeu gratuit hocus





Promotions iOS :

Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à 1,09 €. Avez-vous un penchant pour les jeux ?

Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?



Si votre réponse est positive aux deux premières questions, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers. Télécharger Railways! à 1,09 €





TONALY (App, iPhone / iPad, v3.2.5, 75 Mo, iOS 13.0, Christian Hengst) passe de 6,99 € à 4,49 €. L’application musicale n°1 dans plus de 20 pays.



Composez des morceaux, trouvez les accords, et apprenez les gammes basées sur le cercle des quintes ! Pour tous les niveaux !



Cette application s’adresse à tous les musiciens, compositeurs ou producteurs, débutants ou confirmés. Vous pouvez y améliorer la maîtrise de votre instrument ou encore jouer et composer plus naturellement avec les accords !



Les + : Améliorez vos connaissances musicales Télécharger TONALY à 4,49 €





Muse Dash (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.4.1, 1,4 Go, iOS 7.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,49 € à 0,99 €. Muse Dash est la combinaison parfaite d'un jeu de parkour cool et un jeu de musique traditionnelle dans lequel vous devez enchaîner les bons mouvements pour augmenter votre score de combos...



Le jeu a fait un véritable carton sur Nintendo Switch avant d'être adapté pour nos appareils mobiles ! Télécharger Muse Dash à 0,99 €