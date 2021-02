Certains Apple Store ont un mur de HomePod mini

Quand Apple a voulu se lancer sur le marché des enceintes connectées, beaucoup voyaient cette initiative comme une "révolution" qui allait faire beaucoup de mal à Amazon et Google. Malheureusement, le succès du HomePod n'aura pas eu lieu à cause de son prix élevé. Apple qui apprend toujours de ses erreurs a eu l'idée de proposer une petite enceinte en version mini au tarif plus abordable, le HomePod mini ! Depuis sa commercialisation, la nouvelle enceinte est au coeur d'une promotion dans les Apple Store.

La nouvelle idée d'Apple pour promouvoir le HomePod mini

Quand vous entrez dans un Apple Store, tout est finement orchestré pour que chaque produit et service attire votre attention. Si on a déjà vu dans le passé des murs entiers faisant la promotion d'Apple Arcade, d'Apple Music ou encore de Fitness+, aujourd'hui la firme de Cupertino semble se concentrer sur les ventes de son HomePod mini !

En effet, maintenant que les stocks sont réapprovisionnés, plusieurs Apple Store dans le monde ont une mise en avant assez impressionnante de la nouvelle enceinte connectée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Apple a organisé des murs avec 17 HomePod mini et deux iPad dans plusieurs de ses boutiques à travers le monde.

À travers cette promotion assez spéciale, la firme de Cupertino souhaite que chaque visiteur qui passe en Apple Store sache qu'une enceinte connectée plus petite est maintenant disponible. Du côté gauche on retrouve les HomePod mini blancs et à droite les noirs, les deux couleurs disponibles pour la première génération.

Au milieu, Apple a mis en place un écran circulaire qui s'occupe de mettre en avant les différentes fonctionnalités du HomePod mini ainsi que les nombreuses demandes que vous pouvez faire à Siri.



À proximité du "HomePod Wall", Apple a placé plusieurs accessoires compatibles HomeKit qui sont utilisables avec la commande "Dis Siri". On retrouve l'éclairage Nanoleaf, le capteur de qualité d'air intérieur Eve Room ou encore la dernière pépite de Logitech : la caméra de sécurité Circle View.