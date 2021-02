Dan Riccio va superviser le développement du casque Apple AR/VR

Ca bouge en interne chez Apple, et c'est Dan Riccio qui va visiblement diriger les équipes qui développent le futur casque Apple AR/VR afin d'apporter son expertise dans le secteur. Apple prépare plusieurs produits dans le plus grand secret.

Dan Riccio va apporter son soutien aux équipes en chargent du futur casque AR/VR

Il y a quelques jours, Apple avait annoncé que son chef matériel, Dan Riccio, allait s'occuper d'un tout nouveau projet de la marque à la pomme aux côtés de John Ternus, vice-président dans le secteur de l'ingénierie matériel. Grâce à Bloomberg nous avons enfin plus de détails sur le sujet et visiblement cela concerne le casque AR/VR d'Apple.

Son rôle sera exactement "superviseur de l'équipe développant les futurs casques Apple AR et VR". La première idée d'Apple derrière ce "transfert" est d'apporter du soutien à l'équipe autour de ce développement qui paraît plus complexe que prévu. Les équipes qui comptent tout de même plus de 1000 ingénieurs espèrent que son expertise matérielle leur viendra en aide dans les mois à venir.



Pour rappel, ce tout premier casque Apple pourrait être catégorisé comme "très haut de gamme" à un prix assez fou de 3000$. Espérons que cela soit tout de même un peu plus accessible mais surtout qu'Apple nous en mette plein la vue une fois que nous pourrons l'avoir entre nos mains.