Insolite : Apple aurait loué 200 avions privés en 2020 pour l'expédition de ses produits

L'année 2020 aura été un challenge pour Apple, la firme de Cupertino a dû être stratégique pour éviter les ruptures de stock partout où ses produits sont commercialisés. Selon un rapport de The Information, Apple a bouleversé ses habitudes pour passer par les expéditions les plus rapides quand les moyens classiques étaient devenus inefficaces à cause de la pandémie.

Des méthodes qui ont coûté très cher

L'avantage quand on est une entreprise qui génère plus de 100 milliards de dollars en un trimestre, c'est qu'on peut tout se permettre financièrement. Une rumeur affirme que sur la totalité de l'année 2020, Apple a complètement changé ses habitudes dans l'expédition de ses produits. Pour préserver son business, Apple a mis de côté ses bonnes résolutions pour protéger l'environnement et aurait procédé à la location de 200 avions privés pour transporter ses appareils jusqu'à bon port.



La plus grosse location d'Apple avait eu lieu en 2016, la firme avait loué 3 avions pour transporter plus rapidement les iPhone 7 qui connaissaient un problème de disponibilité. Cette comparaison montre l'effort impressionnant d'Apple pour éviter les ruptures de stock en période de pandémie.

The Information explique aussi que les AirPods ont été expédiés d'une façon assez inhabituelle au troisième trimestre de 2020. Normalement, ils sont acheminés dans de gros avions vers les États-Unis et vers l'Europe, cependant Apple aurait choisi cette fois le transport par voie maritime. À l'endroit d'où ils partaient, ce moyen était le plus rapide pour échapper aux différentes restrictions liées aux trajets aériens.



L'expédition par bateau est quelque chose qui est devenu assez rare dans les pratiques d'Apple, l'entreprise a été confrontée dans le passé à de nombreux vols comme la perte de 1800 conteneurs de produits Beats entre la Chine et la Californie. Mais exceptionnellement, Apple a renouvelé l'expérience.

Des ruptures de stock de... carton !

Difficile de transporter des dizaines de milliers de produits sans carton, c'est l'histoire à laquelle a été confronté Apple pour emballer des iPad destinés aux ventes en Chine. Alors que tout était prêt, le sous-traitant qui s'occupe d'expédier les produits s'est rendu compte à la dernière minute qu'il ne possédait plus de cartons pour emballer les stocks... Celui-ci a effectué un appel d'urgence à un numéro dédié chez Apple pour signaler le problème. Le géant californien a alors pris l'initiative d'expédier des cartons vides pour permettre la livraison des stocks. Décidément, Apple a été prêt à tout pour que les livraisons soient honorées.

Les Apple Store, bien plus que des boutiques pendant la pandémie

Le rapport révèle que la firme de Cupertino s'est servie de son très grand réseau d'Apple Store aux États-Unis et au Canada pour stocker ses produits. L'Apple Park à demandé à ses partenaires UPS, DHL ou encore FedEx de récupérer (très tôt le matin) les palettes de colis directement dans les Apple Store. Une première, puisque les transporteurs se rendent généralement directement dans les entrepôts logistiques d'Apple, cette stratégie a permis d'accélérer les livraisons.