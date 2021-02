Un père de famille avale un AirPod en dormant

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Les histoires et anecdotes autour des AirPods ne manquent pas, certaines plus graves que d'autres : il faut dire qu'avec leur petit format sans fil, une mésaventure est vite arrivée. On se rappelle notamment celle d'un enfant de 7 ans ayant reçu les fameux écouteurs l'année passée à Noël, qui a alors accidentellement avalé l'un des AirPods, offrant une belle frayeur à lui et à toute sa famille.



Cette fois, l'histoire est quasiment similaire, mais concerne un père de famille qui a réussi la même prouesse durant son sommeil...

Quand un père de famille ingère un AirPod en dormant...

On ne le répètera jamais assez : non, un AirPod ne se mange pas, et cette prouesse est même déconseillée en raison du côté très indigeste de la chose. Cette fois (et comme souvent), c'est vers les États-Unis qu'on se tourne avec l'histoire de Bradford Gauthier, ayant pris la mauvaise habitude de s'endormir avec ses écouteurs sans fil dans les oreilles.



En se levant le matin, ce dernier s'est rendu compte qu'il avait des problèmes pour déglutir correctement et pour ingérer du liquide. Une frayeur rapidement alimentée (sans mauvais jeu de mots) par l'absence de l'un de ses AirPod du boitier, alors introuvable dans le lit. Il a alors conclu qu'il avait tout bonnement avalé celui-ci :

À ce moment-là, mon fils et ma femme ont eu l'idée que je l'avais peut-être avalé. Ils ont soulevé l'idée en plaisantant au début.

Hélas, une plaisanterie qui devient réelle lorsque ce dernier se rend à l'hôpital pour une radiographie qui confirmera la présence du petit coquin dans l'oesophage.

Le médecin gastro-intestinal a déclaré qu'il était extrêmement rare qu'un blocage ne soit pas douloureux ou gravement inconfortable. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que dormir avec des écouteurs était dangereux.

Pour la petite anecdote, l'écouteur fonctionne encore : seul le micro rencontre quelques problèmes.