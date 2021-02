Apple teste un nouveau spot publicitaire dans l'onglet Recherche de l'App Store

Jusqu'à présent, sur l'App Store, Apple fonctionnait de la même façon que les annonces de Recherche Google en ne diffusant des publicités que lorsque les utilisateurs recherchaient une application avec des annonceurs enchérissant sur des mots clés. Dans le nouvel espace publicitaire sponsorisé, il semblerait que la Pomme donne la possibilité à tout à chacun de mettre en avant son application avant la recherche, dans un encart "suggéré". Bien sûr, cette dernière n'est pour le moment disponible que sur la bêta d'iOS 14.5, et il se pourrait qu'elle ne soit pas présente lors de l'arrivée officielle de la mise à jour. En effet, la période bêta peut être utilisée pour évaluer l'engagement des utilisateurs et d'autres statistiques. Pour rappel, les annonces dans l'App Store ont été lancées en 2016. Source

Il semblerait que la Pomme cherche de nouveaux moyens de monétiser son App Store, qui est déjà une source de revenus extrêmement confortable. En effet, c'est au travers de la nouvelle bêta d'iOS 14.5 qu'un nouvel espace publicitaire a été aperçu au sein de l'onglet Recherche. On parle d'un endroit déjà réputé pour ses annonces, mais cette fois, Apple semble avoir placé un élément "suggéré" en sponsorisé.

