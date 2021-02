Bons plans iOS : Ashworld, Discard, Phone Drive

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Ashworld, Discard, Phone Drive. L'occasion d'économiser 27,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Week Calendar Pro (App, iPhone / iPad, v1.1.2, 5 Mo, iOS 10.0, Crater Tech LLC) passe de 1,09 € à gratuit.

Un agenda avec de nombreuses vues disponibles qui permet d'avoir une meilleure vision de sa journée et surtout de sa semaine.



Week Calendar Pro c'est une approche différente avec la possibilité de filtrer l'affichage, de gérer plusieurs comptes, de voir jusqu'à 3 semaines à l'écran et évidemment de gérer ses rdv.



Si vous avez un emploi du temps mega-chargé, prenez l'appli.



Les + : La seule app qui permet d'en voir autant sur un écran

Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.9, 28 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Star Scales Pro For Guitar (App, iPhone, v3.8.1, 37 Mo, iOS 12.0, The EyeLand s.r.o.) passe de 4,49 € à gratuit.

Pas de doutes, les gammes c'est pas ce qu'il y a de plus fun lorsqu'on apprend un instrument... mais c'est très important !



Jeux gratuits iOS :

Discard (Jeu, Cartes / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10, 39 Mo, iOS 12.0, Rihab Mehboob) passe de 1,09 € à gratuit. Discard fournit un entraînement mental chaque fois que vous en avez besoin. À chaque tour, on vous montre une collection de cartes et on vous donne trois secondes pour les mémoriser. Les cartes sont ensuite mélangées avec d'autres cartes aléatoires et vous devez identifier celles que vous venez de voir.



Une estimation incorrecte et la partie est terminée. Discard comprend deux modèles de cartes au choix, une prise en charge du mode sombre, une prise en charge de la voix off, quatre icônes au choix et la prise en charge des raccourcis Siri.



Les + : Entrainez votre mémoire en vous amusant Télécharger le jeu gratuit Discard





Trippy Escape: Mindeater (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.5, 697 Mo, iOS 11.0, Aneta Pazderkova) passe de 2,29 € à gratuit. "Regardez le monde à travers les yeux de notre personnage principal - Cordelia. Votre but est d'échapper à son propre esprit. Pour ce faire, vous devez résoudre des énigmes, rassembler des objets et les utiliser correctement. Combien de temps faudra-il pour sortir du cerveau piège de la Cordelia?



Caractéristiques de jeu:

- Atmosphère unique

- Des puzzles

- Du plaisir pour les longues soirées d'hiver Télécharger le jeu gratuit Trippy Escape: Mindeater





Promotions iOS :

Ashworld (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.10, 65 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 4,49 € à 2,29 €.

Annoncé il y a maintenant un an, le jeu Ashworld vient enfin de voir le jour sur l'App Store. Son concept risque d'en intéresser plus d'un : on parle ici d'un jeu de survie dans un monde ouvert qui mélange tir, conduite, et action !



Comme d'habitude pour ces jeux-là, on retrouve un monde post-apocalyptique dans lequel des squelettes, et non des zombies, ont envahi la surface de la planète...



Pour survivre, il faudra trouver des ressources (qui sont rares), de l'eau et de la nourriture mais également des armes ou encore des véhicules pour fuir en cas de situations périlleuses...

Télécharger Ashworld à 2,29 €





Trouve la sortie ou erre à tout jamais ici-bas



• Des combats de boss qui décoiffent ! Du Bullet Hell en bonne et due forme !

• Libère tes futurs compagnons pour qu'ils t'aident à affronter le Mal

• Jette un coup d'œil au classement et compare tes résultats avec ceux des autres joueurs

• Les niveaux sont bien plus ardus qu'à première vue.

Oh, et l'ordre dans lequel ils apparaissent est aléatoire !

• Quelques skins pour ton félin :3 Télécharger PUSS! à 1,09 €





Severed (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.30, 224 Mo, iOS 8.0, DrinkBox Studios) passe de 7,99 € à 2,29 €. Severed est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez Sasha, une guerrière qui se bat contre ses ennemis avec une épée vivante. Son but ? Retrouver sa famille !



Un gameplay travaillé, un scénario intriguant et une progression équilibrée font de Severed un jeu à part et très beau !



Les + : C'est sublime

La durée de vie Télécharger Severed à 2,29 €