Dinkigolf : un jeu de golf minimaliste à venir sur iOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Dinkigolf vient d'être annoncé par le studio A To Play pour une sortie le 3 mars prochain. Dans la lignée des Super Stickman Golf et autre Desert Golfing, voici un nouveau titre décalé du 10e sport le plus pratiqué au monde. Oui, avec 450 millions d'adeptes, le golf est une véritable religion.

Publicité

Dinkigolf arrive sur nos mobiles

Les créateurs de Dinkigolf se sont dits que pratiquer le golf était une chose, mais le faire à l’intérieur d’un volcan, au sommet d’une montagne ou sur les toits d’une ville était bien plus drôle. Si Dinkigolf conserve l’objectif de mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possibles, en revanche les parcours n'ont rien à voir avec ceux que vous avez l'habitude de pratiquer.



Regardez la bande-annonce :

Le jeu se distingue en effet par plusieurs aspects avec plus de 50 niveaux variés, semés d'embûches et souvent plus proches d'un puzzle que d'un parcours de golf, mais aussi par son gameplay. Jouable uniquement en mode portrait, Dinkigolf permet de tout contrôler à une main, à la manière d'un titre comme Angry Birds. On touche l'écran, on tire et on relâche pour lancer la balle.



Voilà une belle idée qui sera à retrouver sur iOS et Android le 3 mars prochain pour 2,29€, le tout sans achat supplémentaire ni publicité.

Télécharger le jeu Dinkigolf