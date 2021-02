Facebook : la suppression des complots du Covid-19 et du vaccin devient une priorité

Julien Russo

On peut être contre le vaccin, mais on ne peut répandre de fausses informations sur les réseaux sociaux. Voici la réponse de Facebook à ceux qui propagent volontairement des complots autour du Covid-19 et du vaccin. Le réseau social de Mark Zuckerberg qui rassemble aujourd'hui plus de 2,8 millions d'utilisateurs à travers le monde prend très au sérieux sa responsabilité quant à la censure des fake news.

Facebook mobilise ses équipes de modérations

Depuis que la pandémie a commencé à se propager dans le monde, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ont enregistré une vague massive de fausses informations qui transitent à travers des hashtags et qui sont partagées plusieurs milliers de fois.

Ne voulant pas être complices de cette nouvelle désinformation, les équipes de modérations de Facebook ont rapidement pris des mesures dès le 16 avril 2020 pour contrer ce phénomène. De nombreux gouvernements dans le monde rencontrent des difficultés à convaincre leurs populations de se faire vacciner, cela est essentiellement dû aux fausses informations sur internet.



Facebook le reconnait, il est nécessaire d'être encore plus efficace sur la suppression des contenus qui n'ont rien à faire sur le réseau social.

Un porte-parole de Facebook a récemment annoncé que désormais de nouveaux critères allaient entrer en jeu pour supprimer les fausses allégations liées au vaccin.

Pour en arriver à cette conclusion, Facebook s'est rapproché de l'OMS (l'Organisation mondiale de la santé), les deux parties ont discuté et en ont conclu qu'il était "urgent" de supprimer les publications qui affirmaient que les vaccins Covid-19 pouvaient être dangereux et manquaient d'efficacité.

Les équipes de modérations ont été briefées et Facebook se dit déterminé à supprimer le maximum de publications qui affirmeront que :

Le Covid-19 a été conçu par l'homme

Le vaccin est inefficace

Il est plus sûr de contracter la maladie que de se faire vacciner

Les vaccins sont toxiques, dangereux ou peuvent causer l'autisme

Nous commencerons immédiatement à appliquer cette politique, en mettant particulièrement l'accent sur les pages, les groupes et les comptes qui violent ces règles, et nous continuerons d'étendre notre application au cours des prochaines semaines.

Le réseau social va suivre de près les activités des groupes, pages et comptes Facebook qui sont les plus susceptibles de publier des contenus de désinformation autour du Covid-19 (cela concerne aussi Instagram). Les équipes de modérations seront aussi très attentives aux différents signalements qui seront effectués par la communauté.

Après sa discussion avec l'OMS, Facebook s'est aussi engagé à améliorer les résultats de recherche sur ses plateformes. Quand un utilisateur cherchera des informations liées au Covid-19 ou au vaccin, il pourra facilement trouver des informations pertinentes et vérifiées. Le groupe va également agir du côté d'Instagram, il est précisé :

Sur Instagram, en plus de faire apparaître des résultats faisant autorité dans Search, dans les semaines à venir, nous rendrons plus difficile la recherche de comptes qui découragent les gens de se faire vacciner.

Ces nouvelles mesures s'appliquent immédiatement pour tous les utilisateurs Facebook dans le monde. Aucun traitement de faveur ne sera appliqué en cas de publication d'une fake news Covid-19 d'un compte ou d'une page Facebook certifiés.





