Instagram boycotte la mise en avant des Reels avec le filigrane de TikTok

Quand Instagram a lancé sa catégorie de vidéos courtes, le réseau social a toujours eu dans l'esprit de venir concurrencer l'acteur dominant du secteur : TikTok. Si les utilisateurs Instagram sont très nombreux à régulièrement poster des Reels, ce que n'apprécie pas Instagram c'est que beaucoup trop de vidéos possèdent le filigrane de TikTok.

C'est l'année dernière que Instagram s'est lancé dans la grande aventure des vidéos courtes. Constatant l'ampleur impressionnante de TikTok dans le monde, le réseau social de Mark Zuckerberg a voulu lui aussi sa part du gâteau.

Appelé "Reels", le concept des vidéos courtes d'Instagram est exactement le même que l'application chinoise, vous retrouvez des vidéos de moins d'une minute avec une musique en arrière-plan.



Lors du lancement des Reels, Instagram était persuadé que ses utilisateurs allaient faire la différence entre son service et TikTok. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu... Dès les premières semaines de disponibilité des Reels, les utilisateurs Instagram ont uploadé en masse des vidéos courtes venant de TikTok, ce qui n'a cessé de s'intensifier les mois qui ont suivi.

Pour se faire une petite publicité, l'application chinoise a mis en place un filigrane qui se déplace à différents endroits de la vidéo, il est clairement impossible de ne pas le remarquer.

C'est justement ce qui énerve Instagram.



Dans l'idéal, le réseau social voudrait que ses utilisateurs fassent complètement abstraction de TikTok quand ils font défiler les Reels, cependant cela est impossible puisqu'une grande majorité des vidéos ne sont pas de "nouveaux contenus".

Si Instagram ne veut pas entrer en conflit avec ses utilisateurs et interdire les vidéos de ce genre, une restriction de la mise en avant des Reels a commencé à avoir lieu.

Dans une publication sur le compte @creators, Instagram annonce prendre une mesure contre les vidéos qui sont des contenus repris d'une application concurrente. Le post explique :

Nous avons beaucoup appris en sondant notre communauté et en voyant comment les gens interagissent avec les Reels recommandés. Les utilisateurs nous disent qu'ils veulent voir du contenu divertissant, amusant et intéressant dans des endroits comme l'onglet Reels.

Nous avons également entendu dire que des Reels de faible qualité vidéo (c'est-à-dire flou en raison de la faible résolution) ou du contenu visiblement recyclé à partir d'autres applications (c'est-à-dire contenant des logos ou des filigranes) rend l'expérience Reels moins satisfaisante. Par conséquent, nous rendons ce contenu moins visible dans des endroits tels que l'onglet Reels.



Au fur et à mesure que nous nous améliorons, nous continuerons à partager les bonnes pratiques ici sur @creators afin que vous disposiez des dernières informations. Découvrez-les et dites-nous ce qui fonctionne pour vous dans les commentaires ci-dessous.