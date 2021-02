Plans : il est possible de signaler un radar ou un accident avec iOS 14.5

Et si Apple se lançait à la poursuite de Waze avec son application Plans ? C'est en tout cas le chemin que la firme de Cupertino semble prendre, si on en croit la dernière bêta de la future version iOS 14.5. En effet, certains utilisateurs ont signalé un gros changement dans l'application de navigation avec l'arrivée d'un bouton "Report", ou "Signaler" en français.

Apple Plans, tout comme son concurrent, permet de mettre en avant la présence d'un accident sur la route, et même d'un radar, ajoutant ainsi un aspect communautaire.

Apple veut rattraper son retard sur Waze avec iOS 14.5

Ça y est, Apple se décide enfin à ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application de navigations Plans : plusieurs utilisateurs américains ont constaté l'ajout ô combien important d'un aspect communautaire à cette dernière. En effet, avec la dernière bêta disponible, il est possible de retrouver un bouton "Report" qui permet de signaler un incident sur la route, mais également un radar.



Attention tout de même, il n'y a pas de confirmation au moment du signalement, ce qui est assez problématique en cas d'erreur : Waze, de son côté, demande une double validation pour signaler une anomalie. C'est probablement quelque chose qui sera revu dans les prochaines bêtas avec également des garde-fous. On présume qu'à date, il faut un certain nombre de signalement pour que l'information soit partagée.



Une bien belle nouvelle malgré tout que l'on espère voir arriver en France prochainement.



