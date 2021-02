Apple Music : prolongation de la période d'essai à 6 mois pour les étudiants

Il y a 1 heure (Màj il y a 50 min)

Julien Russo

1

Être étudiant, c'est très souvent avoir un budget serré pour ses courses, pour payer ses factures et ses divertissements. Apple comme d'autres entreprises propose régulièrement des promotions et autres avantages pour les étudiants dans le monde. Dans cette période difficile, Apple a décidé de faire un geste en doublant la période d'essai d'Apple Music.

Publicité

La période d'essai passe à 6 mois

Si vous êtes étudiant et que vous êtes en ce moment chez un service de streaming concurrent d'Apple Music, cette offre va probablement vous intéresser. Disponible en France et dans plusieurs autres pays dans le monde, Apple a pris la décision d'élargir sa période d'essai initiale de 3 mois pour la passer à 6 mois. L'ensemble des étudiants peuvent donc profiter de cette nouvelle offre dès maintenant en passant par applemusic.com/student, une vérification de votre éligibilité aura lieu, vous aurez à répondre à quelques questions et une connexion avec votre compte UNiDAYS sera nécessaire.



Selon les critères d'admissibilité, il faut être :

Étudier dans une université

Étudier dans un établissement d’enseignement supérieur délivrant des diplômes universitaires

Étudier dans un établissement préuniversitaire

L'offre de 6 mois d'essai pour Apple Music est disponible dans les pays suivants :

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Chili, Danemark, Égypte, Espagne, Émirats arabes unis, France, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Malaisie, Mexique, Moldova, Nigéria, Norvège, Philippines, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Canada

Le délai maximal d'un abonnement étudiant est de 48 mois (4,99€/mois après période d'essai), au-delà vous passez automatiquement sur un forfait au tarif individuel (9,99€/mois) et vous perdez la gratuité à Apple TV+