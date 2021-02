Waze permet désormais de diffuser du contenu Audible

Doit-on encore présenter l'application de navigation Waze (v4.71, 201 Mo, iOS 11.0) tant cette dernière est désormais connue dans le monde des applications. Il faut dire qu'avec ses nombreuses fonctionnalités, sa précision et surtout son côté communautaire, cette dernière a de l'avance sur ses concurrents.



Car oui, son succès, elle le doit notamment à la possibilité offerte aux utilisateurs de signaler un évènement sur la route : contrôles, radars, accidents ou autres. Aujourd'hui, on apprendre que cette dernière vient de boucler un partenariat pour diffuser du contenu Audible.

Nous sommes très heureux de lancer 2021 en accueillant Audible dans la famille des lecteurs audio. Audible est une marque tellement appréciée avec un énorme catalogue de contenu et nous sommes ravis de pouvoir l'amener directement à leurs lecteurs. Nos utilisateurs ont déjà parcouru plus de 100 milliards de kilomètres en écoutant du contenu à partir de services de streaming sur notre lecteur audio, et nous sommes impatients de proposer cette expérience à encore plus d'utilisateurs grâce à notre collaboration avec Audible