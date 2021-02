Une app en AR pour la série For All Mankind

Il y a 25 min

Alexandre Godard

For All Mankind: Time Capsule devient la première application AR Apple TV+. La série, dont la saison 2 débarque vendredi prochain innove et tente de proposer une expérience unique à ses fans.

For All Mankind: Time Capsule

À partir du 19 février 2021, la saison 2 de For All Mankind sera disponible sur Apple TV+. Mais en attendant sa disponibilité, voici la toute première application Apple TV+ AR en rapport avec la série qui propose une expérience sympathique et innovante. For All Mankind : Time Capsule vous permet d'interagir avec des objets virtuels à partir d'une boîte d'objets placés dans le monde réel à travers l'objectif de votre iPhone ou iPad.



Ron Moore, créateur et producteur de la série a déclaré :

La RA présente une nouvelle et passionnante opportunité d'amener le monde de For All Mankind littéralement dans les foyers du public d'une manière qui n'a pas été possible auparavant. J'ai été intrigué dès le début à l'idée que nous pourrions utiliser la RA pour plonger le public dans l'aspect historique alternatif de la série, expliquant et illustrant certains des événements historiques et des avancées technologiques qui sont impliqués dans la série mais que nous n'avons jamais eu la chance de présenter pleinement. L'utilisation de cette technologie permet au public de s'immerger dans la série en interagissant avec des objets, des personnes et des médias d'une manière percutante et significative qui les rapprochera encore plus du monde que nous avons créé.



L'application est disponible dès aujourd'hui sur l'App Store US mais le sera bientôt dans d'autre régions. Il est également rappelé de manière logique que les possesseurs d'un iPhone 12 ou d'un iPad Pro pourront profiter d'une expérience et d'une immersion supplémentaire grâce au capteur Lidar.