Disney+ annonce avoir 94,9 millions d'abonnés payants

Depuis que Disney+ est disponible, le service de streaming ne cesse de voir son nombre d'abonnés augmenter. Il faut dire qu'avec les licences Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, les abonnés ont été nombreux à souscrire pour retrouver les classiques qu'ils ont connus plus jeunes et les contenus plus récents. Aujourd'hui, Disney+ continue sa progression et s'approche des 100 millions d'abonnés !

Disney+ possède 94,9 millions d'abonnés payants

Si l'actualité de Disney est loin d'être merveilleuse avec la fermeture des parcs d'attractions, certains films retardés à cause des tournages stoppés pendant plusieurs semaines... L'entreprise peut compter sur son nouveau business très rentable : Disney+. Depuis que le créateur de Mickey s'est lancé sur le marché du streaming, sa présence ne cesse de grossir et plus le temps passe, plus Disney+ se rapproche de Netflix.

Avant son lancement, le nouveau service de streaming s'était donné pour mission d'atteindre entre 60 à 90 millions d'abonnés d'ici 2024, il n'aura même pas fallu 2 ans d'existence pour pulvériser cet objectif.

Aujourd'hui, Disney+ possède 94,9 millions d'abonnés payants (soit une progression de 8,1 millions comparé au précédent rapport financier qui remontait à la première semaine de décembre).



Avec l'arrivée de la nouvelle catégorie "Star" qui va apporter des films et séries pour les adultes, Disney+ va s'inviter dans toute la famille et intéresser les petits comme les grands. Pas besoin d'être devin pour savoir que d'ici les prochains mois, le nombre d'abonnés de Disney+ va littéralement exploser, la direction elle-même en est consciente et c'est pour cela que "l'objectif 2024" est passé de 60-90 millions à 230-260 millions d'abonnés.

Si Disney+ a recruté bien plus d'abonnés qu'initialement prévu, c'est aussi grâce à la pandémie qui a frappé le monde en 2020, le streaming a été la seule occupation de millions de personnes qui étaient confinés à domicile pendant plusieurs mois. Disney+ est arrivé dans un contexte difficile et a profité (inconsciemment) de la situation pour acquérir de nouveaux abonnés qui ne se seraient peut-être jamais intéressés au catalogue du nouveau service de streaming dans un contexte différent.

On se souvient du premier confinement qui a permis à Disney+ d'acquérir 16,5 millions de nouveaux abonnés en seulement 10 jours. Même Netflix n'a jamais réalisé une telle performance !

L'avenir de Disney+ s'annonce grandiose avec des séries comme The Mandalorian ou encore WandaVision qui ne cesse de passionner les abonnés. L'arrivée de Star dès le 23 février va apporter une masse de nouveaux contenus dont des films, séries et documentaires issus des univers Disney Télévision Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Télévision, Touchstone, ABC, FOX, Freeform, Searchlight...

Retrouvez la liste complète des contenus qui seront disponibles au lancement de la nouvelle catégorie.



