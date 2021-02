Google Photos propose de nouveaux outils de montage vidéo sur iOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les utilisateurs des outils Google peuvent retrouver des applications dédiées sur l'App Store pour chacun des services, dont le célèbre Google Photos (v5.22, 186 Mo, iOS 11.0) qui n'est autre qu'une alternative à l'application Photos d'Apple.



Les développeurs du géant américain continuent d'améliorer les applications iOS et Android, et la dernière mise à jour est plutôt intéressante pour ceux qui aiment filmer et retoucher leurs vidéos. En effet, Google a déployé une suite de nouvelles fonctionnalités d'édition vidéo pour cette dernière.

Publicité

Google Photos améliore ses fonctionnalités d'édition

Depuis quelques heures, une nouvelle mise à jour de Google Photos est en cours de déploiement sur l'App Store, permettant de découvrir de nouvelles fonctionnalités d'édition vidéo. Parmi les nouveautés, on retrouve des contrôles de la luminosité, le contraste et l'exposition.



Il est également possible de recadrer, de modifier la perspective et d'ajouter des filtres aux vidéos directement dans l'application. Cette mise à jour se place dans le cadre de la refonte future de l'application, annoncée en septembre par Google, qui devrait mettre l'accent sur l'apprentissage automatique.



Une update qui rassure les utilisateurs des services Google, qui pensaient que les nouvelles "étiquettes" de l'App Store pouvait gêner le déploiement de mises à jour.

Publicité

Télécharger l'app gratuite Google Photos