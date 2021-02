GTA 6 : les infos commencent à tomber !

Il y a 56 min (Màj il y a 54 min)

Alexandre Godard

3

Une annonce au printemps 2022 et une sortie au mois d'octobre 2023 ? Voici deux informations révélées dans ce leak qui semblent effectivement collées à la réalité même si cela signifie qu'il va encore falloir patienter presque 3 ans avant de mettre les mains dessus. Décidemment, la patience est de mise pour les fans de GTA, en attendant voici plus de 30 informations ou rumeurs à son sujet.

Publicité

GTA 6 en 2023 ?

S'il y a bien une chose que les millions de fans de GTA attendent, c'est la sortie de GTA VI. Voilà maintenant 7 an et demi que GTA V ne cesse de faire partie des jeux les plus vendus chaque année et il y a quelques jours nous avons d'ailleurs appris que le jeu s'était désormais écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires ! Mais derrière les millions de joueurs actifs sur le mode online et les chiffres de ventes historiques, le temps commence à se faire long et les joueurs s'impatientent de plus en plus en ce qui concerne l'arrivée de GTA 6. On rappelle que l'ancien patron du studio avait déclaré que le jeu ne sortirait pas tant que Donald Trump est au pouvoir par peur qu'il soit censuré mais bonne nouvelle, ce n'est plus le cas.

Les informations du jour nous viennent du leaker GTAVI 4chan dont les propos ont été récapitulés sur Reddit. Voici donc 34 rumeurs/informations au sujet du futur GTA même s'il faut rappeler que rien n'est officielle et que tout cela reste à prendre avec des pincettes malgré quelques infos qui semblent plus que plausibles.

Publicité

Un système de chapitres similaire à Red Dead Redemption 2 et les 2 premiers seraient situés à la fin des années 70. GTA VI aurait une date de sortie souhaitée pour le mois d'octobre 2023. Un protagoniste masculin dont le nom de code serait "Ricardo" mais son véritable nom serait un spoiler de l'histoire. La carte serait basée sur la ville de Miami et l'Etat de la Floride mais une seconde map plus petite serait prévue (à l'image de l'île de Guarma dans RDR 2). Le départ de Dan Houser, l'un des patrons de chez Rockstar serait lié à un épuisement suite au crunch de RDR 2, bien que son retour soit possible. L'histoire principale durerait 60 heures environ. Un mode similaire à GTA Online sortirait quelques mois après la partie histoire du jeu principale. Il s'agirait de la meilleure histoire jamais écrite pour un jeu GTA, bien que moins émotionnelle que celle de RDR 2. La structure des missions se voudrait assez libre. La carte serait plus petite que celle de RDR 2 mais plus dense. Les activités incluraient le surf, le windsurf et le roller derby. Red Dead Redemption 1 profiterait d'une version remasterisée qui sortirait avec GTA VI. On rencontrerait Ken Rosenberg (de GTA : Vice City) dans GTA VI. Ce dernier mentionnerait Tommy Vercetti à plusieurs reprises bien qu'on ne le voit jamais. Côté PNJ, ces derniers seraient plus vrais qu'à l'accoutumé. Exemple : on retrouve des PNJ klaxonnant et conduisant de manière agressive autour d'autres automobilistes car ils sont en retard au travail. La "famille" de GTA IV est mentionnée et le groupe Love Fist est impliqué dans des missions principales et secondaires. Des contacts directs avec des explosions peuvent faire voler des membres et vous pouvez laisser des blessures profondes sur des gens grâce à des machettes. Le combat au corps à corps et les séquences de tirs peuvent résulter en la dispersion d'os. Le niveau de nudité serait similaire à celui de Cyberpunk 2077. Les développeurs seraient impressionnés par la console de Sony et les temps de chargement seraient relativement courts pour un jeu de cette taille et pour un tel niveau de détails. Les retours haptiques de la DualSense seraient également utilisés dans le jeu. Les consoles seraient priorisées par rapport à la version PC. Une version PC sortirait plus tard après optimisation (comme GTA V). Des altérations corporelles à la San Andreas seraient possibles mais pas aussi dramatiques. Les personnes commenteront vos décisions concernant le visuel de votre personnage. Le mode Online se voudrait plus terre à terre que GTA Online. Exit les voitures volantes. Red Dead Redemption 2 profiterait également d'un patch next-gen qui ne viendrait pas booster les graphismes mais apporterait des temps de chargement réduits et une version en 60 FPS. Une protagoniste aurait été imaginée en 2017 mais jamais finalisée car elle ne s'implanterait mal dans la narrative de GTA. Le protagoniste est censé être âgé de 34 ans à la fin du jeu. Le personnage principal est un homme blanc d'1,85 mètre environ profitant d'un bronzage assez prononcé. Il possèderait des cheveux noirs et serait un italien élevé aux Etats-Unis. Les tempêtes et les effets météo seraient "vraiment incroyables". Un remaster de GTA San Andreas serait prévu pour l'anniversaire du jeu. La personnalisation des véhicules aurait été améliorée par rapport à GTA V. Les voitures changent avec le temps, de même que les vêtements et les coupes de cheveux. Les vieilles voitures deviennent ainsi plus rares à mesure que vous jouez et si quelqu'un vous voit en conduire une, ils peuvent être amenés à la critiquer. La mafia serait présente dans le jeu. Liberty City est également de la partie mais les missions y sont limitées. L'influence de la mafia y est toutefois élevée. La bande-originale serait axée sur le pop et le rock. Le duo britannique Pet Shop Boys auraient plusieurs de leurs titres inclus dans la BO. Dan Hauser a été impliqué dans une idée globale du jeu mais n'en a pas écrit beaucoup. Le jeu serait vraiment "politiquement incorrect". Son annonce pourrait être faite au printemps 2022

On a hâte !