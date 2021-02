Microsoft To Do : une mise à jour avec de nouveaux widgets d'écran d'accueil

C'est en mars 2019 que Microsoft a officiellement lancé son application de gestion de tâches To Do (v2.37, 84 Mo, iOS 11.0) sur notre App Store. Comme son nom l'indique, l'application permet d'améliorer votre productivité et de planifier vos journées en classant vos différentes tâches, professionnelles ou personnelles, dans une ou plusieurs listes.

Cette dernière vient de se mettre à jour aujourd'hui pour surfer sur les nouveautés d'iOS 14 et ainsi proposer des widgets d'écran d'accueil sur iPhone et iPad.

Microsoft To Do se met aux widgets avec iOS 14

Ainsi, Microsoft se met à l'heure d'iOS 14 avec son gestionnaire de tâches qui, soit dit en passant, et simple, mais très efficace. Pour le coup, on pouvait retrouver un nouveau billet sur le blog de la firme ce matin :

Avec le lancement d'iOS 14, vous pouvez désormais ajouter des widgets à votre écran d'accueil. Nous sommes ravis d'annoncer que les widgets To Do pour iOS 14 sont désormais disponibles! Nous avons ajouté trois nouveaux types de widgets pour vous. Lisez la suite pour en savoir plus.

On retrouve donc le widget «Vos tâches» disponible en taille moyenne et grande, le widget «Ma journée» disponible en petit format et le widget «Ajouter une tâche».

