Apple proposera bien l'iPhone 13 mini !

Selon nous, l'iPhone 12 mini est un excellent téléphone et Apple devrait conserver le format pour les iPhone 13 car il permet d'avoir quasiment toute la technologie de pointe pour un prix contenu. La seule solution pour qu'il se vende mieux consisterait à baisser légèrement son prix et / ou ajouter un élément disponible sur la gamme Pro.

Pour Prosser, l'iPhone 12 Mini a également pâtit du prix canon de l'iPhone SE 2020 qui a quelque peu cannibaliser les ventes du plus petit modèle haut de gamme. C'est d'ailleurs pour cela qu'il assure qu'Apple ne sortira pas de nouvel iPhone SE cette année. La seule possibilité serait un iPhone SE Plus .

Dans sa dernière vidéo, Prosser concède que les récentes rumeurs selon lesquelles Apple prévoit d'arrêter de fabriquer l'iPhone 12 mini au prochain trimestre sont avérées. Cependant, il explique que c'est uniquement parce que la production aura alors répondu à la demande prévue sur l'année. Apple continuera de vendre des iPhone 12 Mini en 2021, même si ce dernier ne représente que 6% des ventes de la gamme 2020. Apple ne chamboulera pas son line-up de septembre prochain et proposera donc encore quatre iPhone 13 en trois tailles différentes. Certains évoquent le nom d' iPhone 12S car les nouveautés seront moins marquées avec un Lidar sur tous les iPhone, une caméra grand-angle améliorée et un écran OLED 120 Hz. La réduction de l'encoche revient également avec insistance, tout comme le Touch ID sous l'écran.

