Comment mettre Spotify ou Deezer en lecteur par défaut sur iOS

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

3

Après avoir laissé la possibilité aux utilisateurs de choisir leur navigateur et client mail par défaut, Apple propose désormais la même option pour le lecteur musical. Apple Music est en effet sur la sellette puisqu'avec iOS 14.5, il est possible de définir le service de streaming de son choix. Ainsi, les requêtes faites à Siri n'ont plus besoin d'être précisées.

Tutoriel pour configurer un lecteur musical par défaut sur Siri

Avec iOS 14.5 qui est actuellement en version bêta, Apple permet de configurer Siri afin qu'il pioche directement votre musique chez Spotify, Amazon, Youtube et autre Deezer.



Avant de suivre notre tutoriel, assurez-vous d'avoir installé iOS 14.5 ou iPadOS 14.5, ainsi qu'un service tiers compatible. Pour le moment, cela ne fonctionne qu'avec Spotify et Deezer.

Comment changer l’app de musique par défaut

Demandez à Siri de jouer une musique sur Spotify ou Deezer, comme on le faisait depuis iOS 13 : « Dis Siri, joue XXX sur Spotify » Siri va vous demander de sélectionner l'app parmi une liste Ensuite, l'assistant vous demandera de confirmer en accordant votre permission afin d'accéder aux données de l'app.

C'est tout, à partir de maintenant, toutes vos requêtes non spécifiées seront adressées à Spotify ou Deezer selon votre choix. Cela inclut les musiques mais aussi les podcasts. Si jamais vous voulez changer d'application par défaut, il faudra simplement refaire la procédure en spécifiant un autre lecteur à la fin de votre requête.

A noter que la bêta n'est pas encore très stable sur ce point et que Siri peut, par moment, repasser sur Apple Music tout seul.



D'ici la version finale d'iOS 14.5, Apple devrait même ajouter une option dans les réglages pour faciliter le changement, comme c'est le cas pour les mails et les navigateurs.