Sennheiser GSP 370 : une bonne alternative au casque PS5

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Le casque PS5 que Sony propose ne plaît pas à tout le monde mais fort heureusement, il y a une multitude d'autres casques compatibles. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est le Sennheiser GSP 370 qui ne fera pas l'objet d'un test complet mais qui mérite tout de même qu'on en parle rapidement.

Sennheiser GSP 370 : le confort avant tout

La pénurie mondiale de PS5 risque malheureusement de durer jusqu'à la fin de l'année selon les informations de ces derniers jours mais cela n'empêche pas de parler des produits annexes, compatibles avec la console. En cette sortie de PS5, Sony propose également une gamme d'accessoires comme une caméra, une télécommande et le fameux casque Pulse 3D. Même si ce casque au prix de 100€ possède effectivement d'énormes qualités, il n'en reste pas moins perfectible sur certains points et voilà pourquoi une alternative serait la bienvenue.

Pour ceux qui possèdent un budget de 200€ et qui recherchent un casque PS5 (mais aussi PS4) avec un confort au rendez-vous, voici le Sennheiser GSP 370. Côté design, ce casque imposant, sans fil arbore une couleur "noire" classique, sobre. Là où il est intéressant face au Pulse 3D c'est qu'il est réglable au niveau de l'arceau mais ce qui le différencie de plus, ce sont ses caches oreilles qui recouvrent toute l'oreille grâce à sa forme ovale alors que ceux du casque PS5 sont ronds et peuvent devenir gênant si vous avez de grandes oreilles. En revanche, comme toujours avec ce genre de cache oreille, le confort est de mise mais vous pouvez vite attraper un coup de chaud tant il englobe votre tête surtout que dans ce cas précis, l'intérieur de l'arceau qui maintient votre crâne est en cuir, de quoi rajouter un petit coup de chaleur supplémentaire au bout de quelques heures de gaming.



Etant donné son prix assez élevé de 199€, la qualité audio et micro est au rendez-vous avec comme sur le Pulse 3D une réduction des bruits inutiles autour de vous. Quoi qu'il en soit, voilà juste une idée d'alternative parmi tant d'autres aux personnes qui ne seraient pas convaincus par le casque maison de Sony même s'il est important de rappeler qu'il est également compatible PS4.

Si ce casque vous intéresse réellement, je vous conseille de visionner des tests sur YouTube ou la fiche technique sur la page Amazon.