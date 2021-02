Une demande d'emploi de Steve Jobs vendue 173 000$ aux enchères

Alexandre Godard

Une demande d'emploi à 173 000$ ? Oui mais pas n'importe laquelle, c'est précisément celle de Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple qui recherchait un travail en 1973. Une vente aux enchères va avoir lieu à la fin du moins.

Une demande d'emploi qui vaut des milliers de dollars

Si vous êtes fan d'Apple, vous connaissez sûrement le légendaire Steve Jobes, parti bien trop tôt. Reconnu pour sa qualité de visionnaire et son goût pour la création, il a tout de même connu comme tout le monde la case recherche d'emploi à ses débuts sur le marché du travail. Voici donc une demande manuscrite (et oui à l'époque on n'envoyait pas son CV par mail) écrite par Steve Jobs en personne en 1973.

Il n'y a pas de mention du poste recherché ni du nom de l'entreprise auprès de laquelle il postulait mais dans la catégorie compétences, on peut apercevoir le terme "informatique", ce qui colle logiquement à la personne. Ce bout de papier vaut visiblement de l'or car selon les dernières informations sur le sujet, une vente aux enchères aura lieu le 24 février durant plus de quatre heures. La "candidature manuscrite" sera lancée au prix de 173 000$ avec bien évidemment le certificat d'authenticité qui l'accompagne.

Voici la description de la demande d'emploi :

Une seule page de candidature signée datant de 1973 est mise en vente aux enchères. Dans le questionnaire, Steve Jobs met en évidence son expérience des « ordinateurs et calculatrices » et des capacités spéciales en « technologie électronique ou ingénieur de conception numérique ». On pense que le questionnaire a été rempli à peu près au moment où il a abandonné le Reed College de Portland, Oregon. Un an plus tard, il rejoint Atari en tant que technicien où il travaille avec Steve Wozniak avant de fonder Apple en 1976. L'application est en très bon état avec quelques plis, légères taches et vieux ruban transparent jusqu'au bord supérieur. Il est accompagné de lettres et de certificats d'authenticité. Auparavant, il était vendu aux enchères en 2018 pour plus de 175000 $.

