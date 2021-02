Google Fuchsia prendra en charge les apps Android et Linux

Guillaume Gabriel

Depuis 2017, on sait que le géant Google travaille sur un tout nouveau système d'exploitation pour mobiles, dans le "secret", portant le nom de Fuchsia. Seulement, ces derniers mois nous ont permis d'en savoir un peu plus sur le futur OS, ainsi que ses compatibilités.



Aujourd'hui, nous apprenons que la firme travaille sur la possibilité de faire tourner nativement les applications Android et Linux.

Google travaille sur la compatibilité des apps Android et Linux

Selon nos confrères du site 9To5Google, la firme de Mountain View travaille sur les futures compatibilités avec son nouveau système d'exploitation mobile Fuchsia. Un des développeurs de l'OS laisse sous-entendre que ce dernier pourrait “faire tourner des versions non modifiées de programme Linux”.



On imagine donc que le système Fuchsia pourrait permettre l'utilisation à la fois des applications Android et Linux, un peu comme ce que ChromeOS propose actuellement. Reste tout de même à savoir comment Google va mettre ça en place, mais de nouveaux détails devraient rapidement arriver. Le développeur, lui, parie sur l'utilisation d'une machine virtuelle Starnix :

Starnix servira de couche de compatibilité, traduisant les requêtes des programmes de clients Linux pour le sous-système approprié de Fuchsia. Les applications Android contiennent des modules de code qui ont été compilés pour Linux. Afin de les tourner sur Fuchsia, nous devons pouvoir lancer le code sans le modifier.

