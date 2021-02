iOS 14.5 bêta 2 ajoute 217 nouveaux emojis

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Décidément, la mise à jour iOS 14.5 apporte un lot impressionnant de nouveautés. Après l'ajout de l'authentification à l'aide de l'Apple Watch, la prise en charge de la DualSense de la PlayStation 5 ou encore l'anti-tracking publicitaire, voici maintenant un ajout massif d'emojis. Au total, d'après Emojipedia, le nombre total de nouveaux emojis est de 217.

Publicité

Toujours plus d'emojis

Si vous communiquez toujours avec les emojis dans vos iMessage ou même sur internet, vous allez être heureux. Apple a pensé aux nombreux utilisateurs qui utilisent en permanence les emojis pour exprimer leurs émotions, décrire des objets, une activité... Avec iOS 14.5 bêta 2, vous allez retrouver 217 nouveaux emojis dont l'AirPods Max, une seringue (sans le sang à l'intérieur pour mieux représenter le vaccin du Covid-19) ou encore des visages avec de la fumée autour.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, l'icône coeur va s'enflammer ou encore l'emoji casque va prendre un air d'AirPods Max. Tous les emojis qui vont sortir dans iOS 14.5 sont des emojis qui ont été certifiés dans les dernières semaines de 2020.

Comme le remarque Emojipedia, les femmes sont représentées avec des barbes, ont les cheveux plus longs et des sourcils plus minces que les hommes. Du jaune à la peau noire, toutes les communautés sont représentées dans ces nouveaux emojis.

Les 217 nouveaux emojis seront disponibles pour tous les utilisateurs, quand les bêtas d'iOS 14.5 seront toutes publiées.