App Store : les applications de vaccination contrôlées par les autorités sanitaires

Il y a 33 min

Alexandre Godard

Réagir

Apple se permet de rappeler que comme pour toutes les autres applications liées au covid-19, celles qui donnent une preuve de vaccination doivent être validées par le gouvernement ou une institution hautement qualifiée dans le domaine avant d'être présente sur l'App Store. Une manière efficace de limiter les abus.

Publicité

Apple part à la chasse aux applications "preuve de vaccination"

La vaccination contre le Covid-19 avance plus ou moins vite selon les pays mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que tout cela soit encadrer correctement. Dans certains pays, il existe déjà des applications qui permettent à une personne vaccinée de prouver qu'elle l'a fait. C'est justement pour cela qu'Apple a décidé de durcir les règles sur ce sujet et considère (de manière logique) que toutes les applications présentes sur l'App Store qui donnent une preuve de vaccination soient validées par les autorités sanitaires du pays en question.



D'après un communiqué partagé avec les développeurs pas plus tard qu'hier, la pomme explique qu'il existe de plus en plus d'endroits (selon les pays) où l'on peut se rendre seulement si nous sommes vaccinés. Voilà pourquoi certaines personnes n'hésitent pas à se procurer un faux papier de vaccination.

La déclaration d'Apple :

Avec la récente sortie des vaccins COVID-19, nous avons constaté une augmentation des applications qui génèrent des laissez-passer de santé utilisés pour entrer dans les bâtiments et accéder aux services en personne basés sur les tests et les registres de vaccination. Pour garantir que ces applications traitent de manière responsable les données sensibles et fournissent des fonctionnalités fiables, elles doivent être soumises par des développeurs travaillant avec des entités reconnues par les autorités de santé publique, telles que les fabricants de kits de test, les laboratoires ou les prestataires de soins de santé. Comme pour les autres applications liées au COVID-19, nous acceptons également les applications soumises directement par le gouvernement, les institutions médicales et d'autres institutions accréditées.

Il est effectivement rappelé que toute application liée de près ou de loin au Covid-19 sur l'App Store doit obligatoirement avoir l'accord de son gouvernement ou d'une haute institution dans le domaine pour pouvoir être active. Cela évite non seulement les fraudes mais cela permet également aux personnes de ne pas se précipiter sur une application de ce type malveillante qui pourrait récolter un maximum de données personnelles.