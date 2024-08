Sur l'App Store de visionOS, plus de la moitié des applications sont payantes !

Développer une application optimisée pour visionOS est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Face à ce travail, les développeurs essaient de rentabiliser le temps (et parfois l'argent) investi. Selon un récent rapport, plus de la moitié des applications disponibles sur l'App Store de visionOS vous demandent de payer au téléchargement. Les achats intégrés ne semblent pas aussi populaires que sur les applications iOS et iPadOS. Est-ce une tendance qui va durer ? On dirait bien...

L'Apple Vision Pro possède plus d'applications payantes qu'on pourrait le penser

Imaginez ceci : vous déballez votre Apple Vision Pro à 3 499 $, prêt à plonger dans une expérience utilisateur sans précédent, et vous découvrez que plus de la moitié des applications spécialement conçues pour le Vision Pro vous demandent de passer à la caisse avant même de commencer. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur l'App Store de visionOS. Surprenant, non ?



Avec 52 % des applications nécessitant un achat direct, il semblerait que la gratuité devienne l'exception plutôt que la règle. Cette proportion d'apps payantes marque une nette divergence par rapport à la tendance générale observée sur l'ensemble de l'App Store, suggérant une orientation vers des modèles de monétisation plus directs pour les applications exclusives à visionOS.

Le prix moyen d'une application visionOS est de 5,67$

Le prix moyen d'une app sur l'App Store de visionOS est de 5,67 $, un chiffre qui semble raisonnable. Pourtant, si vous êtes du genre collectionneur d'apps, préparez-vous à un petit choc : posséder toutes les applications payantes vous coûterait 1 089,07 $. En tant que consommateur, cette évolution vers les apps payantes signifie que vous devrez être plus sélectif, pesant le pour et le contre avant de télécharger. D'un autre côté, cela pourrait aussi signifier des applications de meilleure qualité et plus enrichissantes, conçues pour tirer pleinement parti de la technologie AR/VR de pointe du Vision Pro.



L'App Store de visionOS se présente comme un terrain fertile pour l'innovation et la création de valeur, mais il pose également des défis pour les développeurs qui cherchent à monétiser leurs apps visionOS.



