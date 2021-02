Bons plans iOS : Teslagrad, ROBX, Lively

Il y a 46 min

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Teslagrad, ROBX, Lively. L'occasion d'économiser 42,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget... Publicité Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





Breathing Zone (App, iPhone / iPad, v4.9.3, 33 Mo, iOS 12.3) passe de 4,49 € à gratuit. Détendez-vous avec différents exercices respiratoires grâce à cette application de bien-être appelée Breathing Zone. Définissez votre taux de respiration cible et laissez-vous guider par le processus.

Avant que vous le sachiez, vous serez dans un état parfaitement de zenitude totale ! L'application comprend un support de paysage, un analyseur d'haleine qui utilise votre microphone, des sessions chronométrées de 5 à 60 minutes et des objectifs hebdomadaires à atteindre.



Les + : 5 minutes top chrono

Bon pour la santé Télécharger l'app gratuite Breathing Zone





Kipkam (App, iPhone / iPad, v2.1, 33 Mo, iOS 10.1, SaltyCrackers Co., Ltd.) passe de 2,29 € à gratuit.

Comment s'est passée votre journée? Avez-vous eu des problèmes?

1 minute par jour. Investissez-le dans l'exercice de respiration profonde qui calmera votre corps et votre esprit.



Le stress survient quels que soient le lieu et l'heure de la société moderne. Lorsque vous vous sentez étouffé, lancez KipKam et essayez de respirer profondément.

Une bonne respiration apaise efficacement votre stress.



Les + : Gérez votre stress Télécharger l'app gratuite Kipkam





Lively (App, iPhone, v1.0.1, 41 Mo, iOS 13.0, Murphy Brantley) passe de 3,49 € à gratuit. Lively vous permet de créer facilement des vidéos à partir de vos Live Photos. Vous pouvez convertir une seule Live Photo en vidéo, fusionner plusieurs Live Photos en une seule vidéo ou rassembler plusieurs Live Photos dans une grille.



Les vidéos peuvent être enregistrées localement ou partagées directement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'achat intégré permettant de débloquer les grilles est gratuit.



Les + : Facile d'utilisation Télécharger l'app gratuite Lively





Subs (App, iPhone / iPad, v3.0.4, 22 Mo, iOS 14.0, Vladimir Khuraskin) passe de 6,99 € à gratuit. Subs est la seule application pour gérer tous les abonnements. Il comprend des dizaines de modèles de services populaires, vous permettant d'enregistrer rapidement ceux auxquels vous êtes abonné. Vous pouvez également créer des suivis d'abonnement entièrement personnalisés.



Les abonnements facilitent le contrôle des coûts grâce aux notifications de paiement à venir flexibles, au suivi des abonnements d'essai et aux graphiques des coûts mensuels et annuels totaux.



Aujourd'hui, l'achat intégré permettant d'accéder à la version Pro est gratuit.



Les + : TouchID et iCloud Télécharger l'app gratuite Subs





Jeux gratuits iOS :

ROBX (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.1, 99 Mo, iOS 11.0, Clear Sky Designers LLC) passe de 2,29 € à gratuit. ROBX vous aidera à développer la mémoire visuelle et la résolution de problèmes tout en vous amusant. Il comporte une série d'énigmes qui vous obligent à simplement placer votre pièce au-dessus du but. Cependant, tout n’est pas visible.



Certains murs n'apparaîtront qu'après la rotation du puzzle entier, vous obligeant à mémoriser les emplacements des obstacles et d'autres objets qui changent la donne.



Les + : ROBX comprend plus de 50 puzzles fabriqués à la main Télécharger le jeu gratuit ROBX





Isometric Squares (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 137 Mo, iOS 10.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit. L'objectif est simple: faire un carré à partir de carrés en les plaçant tous sur la grille. Vous pouvez le faire en 2D ou en 3D si vous souhaitez un défi spatial supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air!



Isometric Squares propose deux modes:

- difficile avec vue 3D isométrique

- facile avec top-down vue 2D



Les + : Plus de 50 niveaux avec des puzzles globaux 150+ isométriques pour résoudre

5 niveaux de difficulté à choisir Télécharger le jeu gratuit Isometric Squares





Promotions iOS :

Moonlighter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.7, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.) passe de 12,99 € à 8,99 €.

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Ce RPG emmène le joueur dans une aventure fantastique avec des passages vers d’autres dimensions "dans lesquelles les aventuriers téméraires pourraient trouver des richesses incommensurables". Il est beau, profond et passionnant avec son look rétro soigné.

Télécharger Moonlighter à 8,99 €





Pomodoro Time Pro (App, iPhone / iPad, v2.0.2, 37 Mo, iOS 11.0, Denys Ievenko) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Envie d'être plus productif en cours, durant vos devoirs ou directement au boulot ? Connaissez-vous la méthode Pomodoro ?



La technique utilise une minuterie pour diviser le travail en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses de 5 minutes. Cette méthode est adopté par de nombreuses personnes, celle-ci rendrait la productivité bien plus importante !



Pomodoro Time Pro est un minuteur permettant de vous adonner à cette méthode.



Les + : Démarrage auto du prochain minuteur

Exporter vers un fichier CSV

Vibration à la fin du minuteur

3D Touch Télécharger Pomodoro Time Pro à 1,09 €





Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.6.2, 754 Mo, iOS 11.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 6,99 €. Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.



Un try and die de grande qualité !



Les + : Une des références des jeux de plateforme Télécharger Dead Cells à 6,99 €