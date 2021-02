Marcus Rashford à la Une du Time avec une photo prise à l'iPhone 12 Pro

Il y a 1 heure (Màj il y a 22 min)

Alexandre Godard

3

Vous prenez une star du foot, un magazine connu mondialement et un iPhone 12 Pro et vous obtenez cette superbe image faite avec le flagship d'Apple.

Publicité

L'iPhone 12 Pro porte bien son nom

Le footballeur Marcus Rashford est très connu à travers le monde mais cela ne s'arrête pas qu'au sport. Après son action saluée par tout son pays à savoir l'Angleterre, lorsqu'il s'est opposé à l'Etat en demandant plus de moyens pour les personnes et surtout les enfants en manque de nourriture à travers le pays en ces temps de crise, sa côte de popularité a rapidement doublé voire même triplé en un rien de temps.

C'est pourquoi le magazine Time le place en page de couverture pour son édition du mois de Mars avec comme titre "l'une des 100 personnes les plus influentes au monde". Jusqu'ici vous vous demandez sûrement le rapport avec la technologie mais pour la petite anecdote, sachez que cette superbe photo a été prise avec un iPhone 12 Pro.

Après un court-métrage tourné à l'iPhone 12 Pro et publié sur le site d'Apple, voilà une preuve de plus que quand on souhaite faire un cliché ou une vidéo avec le rendu le plus incroyable possible, le plus professionnel possible, la plupart choisissent l'iPhone.



Publicité